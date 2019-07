A tres meses de la ocupación de terrenos, son menos los que siguen en la toma

Si bien hay llamados desde la dirección de tierras a distintos solicitantes, para completar los trámites burocráticos, otros, quienes tomaron terrenos donde actualmente es la zona del ex parque industrial, aún esperan la convocatoria, pero encontramos que disminuyó la cantidad de ocupantes.

Quienes estaban en el lugar comentaron a este medio “solo tenemos palabras nada más, que están esperando terminar las cosas, no sabemos qué cosas son, hubo encuesta sociales, a mí me tocó y hay otros que no, pero que empezaron las vacaciones no vinieron más”.

“Sobre la mensura, vino un solo día hace semanas el de la municipalidad y nada más, después vino la fiscal y dejó la policía, que tampoco el patrullero volvió, hace semanas que no estuvieron más, ni dijeron más nada”.

Asimismo observamos que en el sector hay menos de la mitad de gente de lo que había hace tres meses. Habitando no había más de once familias en viviendas precarias o en vehículos.

“Por el frío se fueron muchos, después de las lluvias algunos se retiraron y cuando estaban las bajas temperaturas algunos más se fueron, la mayoría de los que quedamos somos los que no tenemos para alquilar”.

“La verdad quedamos pocos, parece que muchos querían terrenos nomás, pero cuando debían cuidar su sitio, con los primeros fríos se fueron, no se regresarán más adelante, nosotros estamos para cuidar lo nuestro, porque no tenemos donde ampararnos y después nadie más vino a ocupar, en aquel momento que eran muchos, pero como se ve que se dieron cuenta que somos menos, ni la policía quedó”.

“Seguramente vendrán los candidatos a prometernos, en realidad los que deben venir son los que están gobernando y se comprometan a darnos la tierra, porque parece que quedamos los que verdaderamente la necesitamos”.