Bridi “muchos de la pesca artesanal van a pedir perdón y no permiso”

En declaraciones a LU15 Jorge Bridi, titular de la subsecretaría de pesca indicó que están establecidos los lugares de desembarcos por una resolución desde el año 2005.

“Hablé con el intendente Pesatti, estaba preocupado, por eso evidenciaron la situación, le enviamos la información necesaria, le dijimos que eran las lanchas artesanales de San Antonio que armaron un campamento en la zona de Caleta de los Loros y como es un lugar en disputa, porque no hay límites colindantes establecidos, por eso actúa la provincia, pero decidimos comentarle como era la situación” indicó el funcionario.

“Los puntos de desembarques son siete y ese lugar no es un sitio habilitado, cuando arranca la temporada del langostino, que esta vez está al este del golfo, generalmente aparece al oeste, ese sitio que eligieron, no es un lugar de playa que corresponda estar, si bien es un lugar como ellos mencionan es estratégico ahora, el permiso o no también compete a otras áreas de la provincia” aseveró Bridi.

Asimismo, comentó “muchos de la pesca artesanal en general van a pedir perdón y no permiso, en este momento se están portando bien en ese lugar y no tiran ningún papel de caramelos porque no son tan tontos, quieren quedarse hasta que termine la temporada de pesca, ellos dicen que están haciendo solo su trabajo, también mencionan que los turistas pasan con cuatro por cuatro, hacen campamento y no respetan nada, eso nos aducen” señaló.

“No hay barcos que pesquen fuera de los sitios permitidos, tres veces en el año 2019, argumentando temporal, estuvieron algunos en zona donde no están permitidas, nosotros todo eso lo verificamos, por ahí se refugian por temporal, sin hacer tarea de pesca, por eso no motivó intervención, son barcos grandes que no pueden pescar por el arrastre de poca profundidad en esa zona” explicó Bridi.

“Hay unos cuarenta barcos que pueden verse desde la costa cuando están a 12 millas y con buen clima se los distingue, por eso se los ve. Están monitoreados, todos son de jurisdicción rionegrina aquellos que pescan frente a las costas locales, no es posible que haya un barco foráneo que ingrese sin ser detectado satelitalmente y Prefectura los obliga a irse y tampoco pescan en la zona cerca de Viedma, sino en la zona hasta la altura de Bahía Creek, no suprior a ese punto” garantizó.

“Hay un estricto control de la provincia y el guardacosta cada tanto sale y recorre verificando los barcos y cada quince minutos los vemos, incluso los monitoereo desde mi celular como los observamos con el sistema” alegó el subsecretario de pesca rionegrina.