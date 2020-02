Esmir Ocampo: “El estado del matadero es el mismo que el de la ciudad”

Frente a fotografías, distribuidas en las redes sociales, que denotan un estado de mantenimiento poco apto para su cometido, del matadero municipal, por la vía telefónica en Marítima FM, se requirió la opinión del titular de la cooperativa que lo explota, Esmir Ocampo, quién detalló que el edificio de 72 años de antigüedad, “es el mismo que el de la ciudad”, y que si bien se han realizado tareas de refacción de techos y otras áreas, se trabaja de la mejor manera posible con los recursos disponibles.

Ocampo señaló que comparte el proyecto anunciado en su asunción del intendente Casadei de mudarlo fuera del pueblo y que se está trabajando al respecto y que el tema pasa principalmente por el dinero necesario para construirlo.

“El tema del abandono del matadero fue construido en 1942, tiene más de 70 años y como todo edificio viejo esta complicado, el gobierno provincial nos dio un aporte para arreglos, que lo hicimos en distintas áreas, pero si vamos a sacar el matadero de ahí no vamos hacer más que lo necesario, pero es muy vieja la construcción” afirmó el matarife.

“Estamos en el proceso de cambiar, tuvimos un San Antonio Oeste que estaba peor que el matadero, como también Las Grutas, pero cuando termine la temporada, nos sentaremos con el intendente porque el proyecto está y el lugar también” aseveró Ocampo.

“Iban a hacer en una oportunidad hace varios años cerca de la caminera y el proyecto estaba con subsidio, no se concretó, pero acá hay otra cosa con esto que hacen, pero que no se preocupen por el matadero, es ridículo y me parece que no es lo que dicen, acá contaminan todos por todos lados y la verdad que estamos ante un panorama complicado con la contaminación y repito nadie dice nada, todos hacen la vista gorda” aseguró.

“Acá hay olor, hay polvillo, hay suciedad, quien quiere hacer la crítica bienvenido, nostros trabajamos bien, todo el año con la gente de San Antonio y es lo que hacemos, laburar, a muchos eso les molesta” finalizó.