Hay cinco serpientes venenosas en Río Negro, pero todos los hospitales cabecera tienen los antisueros específicos

El responsable de la oficina de URESA –Unidad Regional de Epidemiología y Salud Ambiental– de Choele Choel, Pablo Crowley, informó que en la región hay cinco especies de serpientes venenosas, la yarará chica, la yarará ñata y la yarará grande o víbora de la cruz, crótalo, que es la serpiente de cascabel, y la de coral, una de las más peligrosas. “La provincia cuenta en los hospitales cabecera los sueros antiofídicos para las cinco especies”, explicó a APP.

Alertó que ante una picadura lo que hay que hacer es trasladar a la persona afectada a uno de los hospitales cabecera de la provincia y no aplicar ningún remedio casero, no hacer un torniquete ni un corte. Dijo que para cualquiera de las cinco serpientes hay 7 o 12 horas de tolerancia, el tiempo suficiente para llegar a aplicar el antisuero específico. Explicó que lo fundamental es identificar la serpiente, por eso se pide tomar en lo posible una foto, no matarla, porque cumple una función en la naturaleza de equilibrio biológico.

Crowley recordó que “ya tuvimos un incidente parecido el año pasado, un ofidio que mordió a un ciclista, y ahora un niño de 12 que también fue picado por una serpiente en un establecimiento ganadero a 40 kilómetros de Luis Beltrán, y está evolucionando favorablemente en el hospital de Choele Choel”.

Indicó que lo primero que se debe hacer desde el sector salud es identificar la especie de serpiente para poder suministrar un suero antiofídico.

Respecto a cómo debe actuar la gente ante un hecho de esta naturaleza, dijo que “lo primero es descartar todos esos remedios caseros que están arraigados desde lo cultural, lo que hay que hacer es muy sencillo, todos los hospitales cabeceras, como el de Choele Choel, cuentan con los sueros específicos para tratar de accidentes, cubriendo los cinco tipos de serpientes que tenemos en la región, así que hay que trasladar a la persona afectada a esos centros”.

Enfatizó que “la persona debe permanecer calmada y hay que derivarla rápidamente al hospital; con cualquiera de las serpientes venenosas con presencia en la región hay de 7 a 12 horas de tolerancia, con lo cual hay tiempo suficiente para llegar a alguno de los hospitales cabecera como para aplicar el antisuero específico”.

Explicó a APP que no se debe hacer ni un torniquete ni un corte sobre la herida, pero sí en lo posible sacar una foto de la serpiente para identificarla, más allá que como pasó con el caso del niño, el padre la mató y la trajo hasta el hospital lo que permitió identificarla rápidamente.

En otro orden, informó que en la provincia también hay alacranes y dos tipos de araña venenosas, para los cuales también hay antisueros.

Mencionó que el cambio climático se nota también en este tema de las picaduras de serpientes, antes sólo podía haber algún eventual caso en los tres meses de verano de mayor calor, ahora ya se producen desde septiembre y por unos seis meses hay aparición de ofidios, lop mismo pasa con las arañas y alacranes. La extensión de las áreas urbanas, lleva a que se produzcan más casos de picaduras. (APP)