Colantonio “por el no pago de la deuda con AFIP debe abrirse un juicio de cuentas de responsabilidad a los responsables”

En diálogo con InformativoHoy Radio el edil del bloque Cambiemos, Diego Colantonio señaló “Con la información que cuento, que es la que conocemos todos y sabiendo que la AFIP pudo esperar los cinco años correspondientes, al no haber una emisión de pago de la municipalidad, obviamente inicia el juicio correspondiente con la ejecución fiscal, el tema es que el período 2012 no se pagó y llegamos a fines del 2017. Es lógico que se ejecute la deuda, porque seguramente al no haber una voluntad manifiesta trabó embargo y además se debe pagar no solo intereses punitorios que son muy caros sin que el 5% de honorarios a los abogados de la AFIP” agregó que “aquí hay un flagrante perjuicio a las arcas municipales, con esto creo que el Tribunal de Cuentas debe iniciar el proceso sumarial y luego para comenzar el juicio de cuentas de responsabilidad, a su vez dar la posibilidad a los involucrados de hacer su descargo, resolver primeramente la parte administrativa, para luego también poder avanzar hacia la denuncia penal en la justicia que asimismo pueden seguir ambas al mismo tiempo”.

“En principio en contaduría al confeccionar los cheques de pagos y los certificados con los descuentos inmediatamente el secretario de hacienda debía utilizar ese dinero que se descontó en pagar los organismos públicos, es clarito cuando se es agente de retención tenés cinco días para hacerlo y es un delito no efectivizarlo” añadió que “ahora el resto de lo que se debe pagar, que la deuda está en varias partes. lo que viene, desde el 2014 al 2017, si no se paga vamos por el mismo camino, me parece que lo que sucedió ahora es la punta del iceberg de lo que se viene” aseveró el concejal de la UCR.

“Ninguno de los ciudadanos se merece pagar los intereses de los que hicieron mal la administración, por ello el juicio de cuenta de responsabilidad y debemos enfocarnos que ese dinero que pierde el municipio se recupere con la devolución de los responsables y la presentación en la justicia también puede hacer cualquier ciudadano” afirmó Colantonio.