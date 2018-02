Preocupa la situación de Pesquera Rio Salado por amenaza de cierre de la planta

Juan Ortíz, quien lleva adelante el gremio del STIA en San Antonio Oeste dialogó con InformativoHoy “Formalmente no hemos recibido nada, me reuní con el dueño de la empresa que apareció ahora, porque yo solo conocía al señor Fabián Gordon que renunció y el otro titular el señor Franco Mazare se fue también, así que empezamos a hablar con el señor Luis Jones y me planteó directamente que iba a cerrar la planta porque dijo que para él no es viable, en su charla siempre estuvo culpando al trabajador y a la provincia que no lo atiende, además dijo que avalemos que puedan ingresar trabajadores como cooperativa, cosa que no acepté, nosotros no queremos que haya precarización laboral, incluso volvió a señalar que sobran trabajadores, esto fue el 30 y el 31 me entero que echaron compaañeros” agregó que “son siete los despedidos, además no le entregaron ningún tipo de contrato y le hicieron firmar una supuesta finalización de un supuesto contrato eventual, nosotros no teníamos esa información y además fuimos dando cuenta que registraron mal a los compañeros de carga y descarga como trabajadores de medio tiempo e inclusive algunos empleados que están en negro, por eso tomamos la decisión de hacer la presentación en la dirección de trabajo”.

“Esta gente hace más de un año que tomó la empresa, realmente daba cumplimiento a casi todo y no deben nada, solamente esta segunda quincena de enero que finalizó recién y salvo algunos reclamos puntuales que se hizo en su momento, el resto era normal, por eso lo que nos plantea es inesperado que este señor Jones tome una decisión así, Hilcapán se comunicó con Jorge Bridi y le dijo también que no tenía nada, en cambio sí este señor habló con el intendente Ojeda que le dijo su intención de dejar el lugar como una intimación, lo que esperamos que este señor Jones no cumpla con las amenazas que hace, porque incluso el SOMU está también en alerta por la condición de sus afiliados” indicó el gremialista.

Sobre la presentación por los siete obreros que quedaron sin trabajo mencionó “llegamos aquí hacer la presentación en la dirección de trabajo y queremos que podamos llegar a una solución pronto, estamos en alerta y movilización y también queremos tener una reunión con todas las partes, somos un gremio combativo, tenemos el apoyo de todos los delegados de las plantas y si tenemos un indicio de cierre estaremos defendiendo a los empleados” aseveró Ortíz.