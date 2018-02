Comenzaron las negociaciones paritarias de los portuarios

Dialogamos con el secretario general del SOPSAO Julio Cullumilla quien mencionó respecto al inicio de las negociaciones entre el sindicato y al empresa Patagonia Norte. Así comentó a InformativoHoy en la jornada de ayer:

“Nosotros presentamos una propuesta y si la empresa no la acepta seguramente ahí estaremos en la mesa de negociaciones, por parte del sindicato la última propuesta se envió el viernes, aún estamos esperando la respuesta y sino iremos al ministerio” agregó que “hay puntos que sí o sí debemos ir a mesa negociadora, pero queríamos agilizar las propuestas salariales, pero como es conocido estamos en temporada ya iniciada y estamos trabajando a pleno con los barcos que llegan”.

Sostuvo también “sabemos que la temporada será como el año pasado y lamentablemente seguimos en baja y por ello las negociaciones son duras, porque las condiciones de venta sean malas no es culpa del trabajador agremiado, sino de las políticas que se llevan adelante y creo que los legisladores deben trabajar más firme para que nuestro puerto pueda resurgir y en estos 33 años nunca trabajó un año completo y se nos van las cargas por otros puertos y no por este, la verdad es no sé porque esto sucede si tenemos una terminal importantísima”.

“Ahora la temporada se agiliza y las horas de trabajo disminuyen, porque tenemos barcos containeros que son lo que actualmente se utilizan, porque solo dos bodegueros entraran ya que estos dejan de utilizarse y el containero en seis horas se puede terminar de cargarlo, esto nos reduce bastante el tiempo laboral, pero eso no quita que no debemos trabajar por menos precio, por ello que la gente tenga la tranquilidad que lo que estamos negociando será retroactivo a enero” aseveró el sindicalista.