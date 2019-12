Cruce en la legislatura entre Noale, Gemignani y López por el estado de Las Grutas

Luis Noale realizó una opinión tras la presentación de la legisladora Adriana del Agua por la ley de promoción turística donde advirtió al gobierno provincial sobre la necesidad de que se brinden plenos servicios de salud, seguridad e infraestructura en las ciudades turísticas. Ejemplificó resaltando que el Hospital de Las Grutas aún no se concluye y recientemente se reinició la obra tras años de demora, por lo que nuevamente los visitantes que arriben a estas playas deberán atenderse en la pequeña salita que se ve colapsada en pleno verano, solamente sostenida por el esfuerzo y la voluntad de los profesionales y trabajadores.

También pidió al Ejecutivo rionegrino que termine el plan director de aguas que fue iniciado en la gestión del fallecido gobernador Miguel Saiz, en 2010 y que transcurrida casi una década sigue sin ejecutarse completamente, lo que ocasiona que los bañistas que tras las calurosas jornadas en el mar regresan a sus alojamientos con intenciones de bañarse, en las horas pico sufran la interrupción del servicio.

Agregó que cada verano los desbordes cloacales provocan contaminación en las playas, por lo que exigió a la administración provincial el correspondiente mantenimiento de las cañerías para evitar los taponamientos que generan los derrames.

Asimismo, demandó a la Provincia que controle las inversiones de Edersa para que cesen los permanentes cortes de electricidad que, entre otras consecuencias no deseadas, provocan la salida de servicio de las bombas impulsoras de la red.

También requirió que se aporte al pago de guardavidas sin años de dilación, como ocurrió en las pasadas temporadas.

Gemignani no se hizo esperar con su respuesta donde especificó el estado de Las Grutas en la que dejó el gobierno municipal siendo Noale parte importante al ocupar el cargo de la secretaria de gobierno “el abandono que tenía Las Grutas, yuyos por todos lados, hasta las plazas descuidadas, personas que se cortaron en la primer bajada con caños sueltos, el estado deplorable que dejó el gobierno municipal va a costar revertir la imagen que dejaron cuando gobernaron” agregó “hoy el intendente Casadei está siendo acompañado por los vecinos, porque entre todos están tratando de sacar en la desidia que dejaron el gobierno que fue parte Noale, por suerte en pocos días se va mejorando la triste imagen que dejaron cuando ellos gobernaban”.

Por su parte el legislador López indicó “me parece que el señor Noale no sabe quien se hizo cargo para iniciar todas las obras de los contratos petroleros y el Plan Castello, la cara la puso el gobierno de JSRN y me parece que el señor Noale no debe hablar como lo hace por primera vez en el recinto habiendo sido parte importante de una gestión municipal que atrasó, porque no se hizo absolutamente nada, abandonado a Las Grutas, San Antonio y el Puerto y cuando hubo problemas en varios sectores debimos acudir, pero quiero hacer una diferenciación del gobierno que salió de Ojeda y el de Javier Iud que este último fue un gran gestionador y un gran intendente, lamentablemente lo que vino después no fue lo mejor”.

Tanto Facundo López como Gemignani se hicieron cargo del problema surgido del hospital de la villa balnearia, mencionando las situaciones que se sobrellevaron, asimismo cuando se hacía la defensa la presidenta del bloque Martini insistía en interrumpir las respuestas.

De todos modos, en un parte de prensa Noale volvió a fustigar a Gemignani donde acusó incluso de que la paralización fue por impericia de los funcionarios provinciales.

Posteriormente Gemignani señaló a este medio que la mayor impericia fueron los cuatro años de gobierno de Luis Ojeda y su mano derecha Luis Noales que no han sabido sobrellevar los problemas del ejido, llevándolo a un estado lamentable y de abandono y que la gente se dio cuenta de la penosa gestión que llevaron adelante votando a la gestión de Casadei, mientras López expresó que el actual intendente de JSRN llevará a Las grutas en el lugar que se merece y no en el sitio en que lo dejaron.