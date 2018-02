Editorial: la defensa pública

Quién pegó el golpe mediático en la semana al sentarla a Magdalena Odarda a su lado fue Martín Soria, generó un enorme debate que incluso sumó al actual gobernador en el contexto hablando de que “el odio es el que los une”, Weretilneck no quería quedarse sin expresar la notoria reunión y no estar fuera de la discusión política que suscitó el sorpresivo encuentro entre Soria y Odarda.

Soria construye política. Camina hacia la gobernación con silencios y pocos actos. Habla constantemente por teléfono con intendentes, concejales y representantes del peronismo. No promete cargos y suma aliados. Contemporiza.

A un año y medio de las elecciones, el intendente roquense es hoy el rival a vencer por parte del partido gobernante y de Cambiemos quienes ya tienen una lucha intestina por las candidaturas, Wisky pensó que no le iban a discutir liderazgo y aparecieron Foulkes y Tortoriello “pidiendo cancha”.

¿Quién hace política en San Antonio Oeste? Ojeda por ser el intendente. Casadei se reúne con empresas e instituciones, aprovechó que Weretilneck con la temporada llegó varias veces a la villa balnearia y que provincia volcó decenas de actividades con regalos, bolsos, banderas y premios en la playa, el legislador fue el único que fructificó la movida del gobierno rionegrino. Iud continúa agazapado y desde Cambiemos aún no despegan.

Las elecciones provinciales son diferentes a las nacionales. La estrategia de ampliar el espectro electoral será el camino que enfrentarán los partidos predominantes, por un lado JSRN terminará supeditado a lo que Cambiemos decida desde Nación y el peronismo podrá posiblemente sumar a RIO con Odarda. En el tren de cola estarán las elecciones municipales. No descartemos a nadie, pueden surgir candidatos nuevos, como pueden aparecer viejos rivales.

Defensa pública

Gustavo Urcera realizó una serie de denuncias con un informe que entregó a los partidos políticos. Estas supuestas irregularidades expuestas por el representante del TCM derivaron en una conferencia de prensa del secretario de hacienda Eduardo Young, que terminó defendiendo los actos y las políticas municipales en materia económica del cual es responsable directo desde agosto. Además dejó expuesto al contador del TCM Joaquín Landivar con una hoja al final de su informe a la prensa, sin nombrarlo mencionó que no cumple éticamente con la Carta Orgánica. Con esto Young acentuó aún más la rivalidad con ese sector del Tribunal de Cuentas.

Tras la defensa pública de Young de la compra de las cajas navideñas, las letras corpóreas, el pago con cheques y las retenciones, Urcera no se amedrentó y prometió más investigaciones. Como miembro en minoría del Tribunal de Cuentas dijo a quien suscribe “no tengo aspiraciones futuras, pero si tengo una necesidad de que el pueblo que me vio nacer no esté a la merced de quienes empobrezcan los erarios de los sanantonienses”. Decidido el revisor de cuentas señaló que va a soportar algún juicio.

Además, en la misma conferencia de prensa, Young puntualizó que tiene mucho diálogo con Jorge López, quien preside el cuerpo colegiado. López tiene una pertenencia al justicialismo, el partido que gobierno con Ojeda a la cabeza. Schattel es el otro revisor de cuentas, también del riñon del PJ.

López siempre busca un futuro político, es quien hoy tiene también muchas de las llaves para avanzar en las investigaciones y además en las denuncias a los funcionarios con quien compartió listas en las elecciones, como por ejemplo iniciarle sumarios y juicio de cuenta de responsabilidad por el no pago de las retenciones de la AFIP.

En algunos casos, la obediencia partidaria pesa en las decisiones de los políticos.

Carlos Aguilar @caa174