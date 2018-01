Editorial: la gota que horada la piedra

Molestos están varios por la nueva forma de actuar del Tribunal de Cuentas. Evidenciar las actuaciones es una forma de poner relevancia el control que es necesario se ejerza.

Durante la semana, el revisor de cuentas Gustavo Urcera comenzó a convocar a los partidos políticos para mostrar cueles son las procederes que lleva adelante. Cambiemos fue la primera fuerza local que llegó hasta el recinto y fueron recibidos por el vicepresidente del cuerpo colegiado y del secretario Joaquín Landivar.

Colantonio por la UCR, Carassale y Sar por el PRO, según sus palabras, escucharon atónitos “las cosas” que el ejecutivo “viene haciendo”.

Ese “viene haciendo” tiene que ver con la situación que acontece respecto a contrataciones y concesiones directas. Esas mismas serán elevadas al Concejo Deliberante una vez que comiencen las labores anuales.

Pero Urcera seguirá presentando todas estas actas a los diferentes partidos políticos, le tocará el turno a JSRN, el FPV, el Socialismo y otros. La consigna es que se sepa cómo actúan los intereses de turno de algunos políticos que tienen cargos públicos con terceros y a su vez la interrelación personal de algunos con empresas proveedoras, nuevas y antiguas.

Decía el poeta latino Publio Ovidio (43 a. de C. – 17 d. de C.), que la gota horada la piedra, no por su fuerza sino por su constancia y es lo que pretende la minoría del Tribunal de Cuentas, hacer saber semana a semana como llegaron los acontecimientos a derivar en probables actos contrarios a la legalidad sin importar las normativas y ordenanzas vigentes.

Uno de los casos que se trató de manera extensa en el audiencia fue por ejemplo el de las “Letras corpóreas” que costó al municipio 300 mil pesos (150 mil las de SAO y 150 mil de Las Grutas).

Por ejemplo, Urcera demostró a los integrantes de Cambiemos que se podía hacer con menor valor y con obra de mano local, rechazó las compras, se pueden observar en el acta de la comisión evaluadora de las letras corpóreas de San Antonio Oeste todo los motivos.

Podríamos mencionarlos, pero el más llamativo es que no se posibilitó a herrerías locales cotizar y además “que no expresa ninguna voluntad de ahorro y cuidado de los recursos municipales”. El ejecutivo contestó en la misma acta señalando que el presupuesto presentado por el revisor Urcera, carece de legalidad. Votaron favorables Young, Tubio y Dalmasso. Obviamente Urcera en contra.

Esto y otros, como el destino del dinero de la obra pública dialogaron con la oposición, dos horas y media. Cuando los referentes de Cambiemos salieron de la reunión, azorados mencionaron a la prensa que van a evaluar como partido si hay que iniciar acciones legales.

Que hizo que Urcera como Landivar avancen en estas situaciones de manera expeditiva y evidencien cada una de las acciones tanto a la prensa como a los partidos políticos, por allí hablan de presiones, ¿quienes?, quizás los que no desean ser investigados y aquellos que quedarán expuestos en tales investigaciones.

Pero la realidad, que si se avanzan en denuncias judiciales, quien en realidad quedará expuesto será principalmente el intendente, en sus hombros recaerán las denuncias, es el jefe del ejecutivo y deberá poner la cara en pos de sus funcionarios y quienes ahora se suman en la fila como adherentes externos. Luis Ojeda es el primero que debe poner “las barbas en remojo”.

Carlos Aguilar @caa174