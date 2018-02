Editorial: la hora del presupuesto

Avanzado en más de 45 días el 2018, el presupuesto municipal aún no ve la luz. El mismo ingresó tarde, a fin del 2017, como viene sucediendo desde hace años, sin respetar los tiempos que menciona en la Carta Orgánica.

Ojeda propone un plan de obras bastante ambicioso aún sabiendo que las arcas municipales, el 79% es para sueldos. Incluye en el mismo el Plan Castello, dinero que podría llegar si se cumplimentase con la ordenanza que estableció el gobierno rionegrino, de tener “el libre deuda” de contaduría de la provincia, algo que hoy el ejecutivo no lo posee.

El gobierno municipal debe los aportes que recibió de provincia, varios de ellos no fueron rendidos y Ojeda pide nuevamente que el Concejo Deliberante le apruebe la ordenanza que necesita, de adherirse a un régimen de descuento de coparticipación para salvar esa situación y así poder nuevamente percibir los aportes y el crédito del Plan Castello. La erogación afectará en un futuro inmediato justamente a las arcas municipales que cuenta con ese dinero para el pago de haberes.

Probablemente la ordenanza pueda ser aprobada, pero dejará en evidencia lo que ya se conoce y que denunció el revisor de cuentas en minoría Gustavo Urcera, no se cumplen con los reintegros. Urcera se retiró de la reunión el pasado miércoles con los concejales, al ver la actitud de los revisores por la mayoría López y Schachtel, estos últimos mencionaron que se tomarán todos los tiempos legales en llevar adelante la causa del endeudamiento que le generó el no pago de las retenciones a la AFIP y Rentas, además de que una de las cuentas municipales recibió un embargo, mancha que quedará en la historia institucional sanantoniense. El peronismo en este caso (como en otros) se abroqueló y el juicio de cuentas de responsabilidad quedará “vaya a saber cuándo”, mientras tanto, el pueblo deberá pagar los costos de las desprolijidades de algunos funcionarios.

El jueves fue el turno del parlamento comunal, que debió tratar la resolución legislativa de los 100 millones de pesos que deben pagarse en breve a la empresa Gancedo. Los concejales de la oposición pidieron se pase a comisión legislativa de economía para cambiar el texto de la resolución que en realidad carecía de sustento legal.

Los ediles de JSRN, UCR y el presidente del cuerpo colegiado señalaron que debía tratarse en el seno de esa comisión, que se incorpore al Presupuesto y luego votado el mismo se pongan en funcionamiento los mecanismos normativos para el pago correspondiente. Nunca indicaron que no debía efectivizarse, sino que debía ser de manera legal.

El FPV no lo entendió así, Ayelén Spósito pidió que se vote y que no pase a presupuesto. Tras dos horas de tratar de “hacerle entender al oficialismo” que había normas establecidas, no tomaron en cuenta y perdieron la votación.

Hubo poca “cintura política” por parte de los concejales que representan al gobierno de Ojeda. Hubieran consensuado sin someterse a esta nueva derrota en el deliberante. No había predisposición dañosa de parte de la oposición, sino todo lo contrario, pero la terquedad en política no es aconsejable, César “Chacho” Jaroslasvky, que este mes se cumplen 16 años de su muerte decía “el que tiene cintura política es aquel que busca puntos de coincidencia y evita los enfrentamientos” vaya si sabía de esto el eterno presidente del bloque del radicalismo en la democracia de los 80 y 90.

Turismo “y millones”

La Ministra de Turismo Arabela Carreras “mostró su enfado con Turismo Municipal por los índices que brindó Nadina Gutierrez por el mes de enero. Carreras se quejó soslayadamente señalando que no era así y que quizás hubo un error en compilar los datos por parte de la municipalidad. La barilochense señaló que los fines de semana superaban el 90% y entre semana el 70% y hasta el 80%. El gobierno de Weretilneck había apostado mucho al verano grutense y sintieron que lo minimizaron.

A las expresiones de la ministra se sumó a la Cámara de Comercio que ahora está en sintonía total con provincia. Incluso el gobernador en la conferencia de prensa del TC dio un espaldarazo a Walter Sequeira nombrándolo y agradeciendo el acompañamiento. Sorprendidos quedaron los detractores del presidente de la FEERN.

Gutiérrez sinceró los datos estadísticos y no la perdonaron. Algunos empresarios de Las Grutas ya piden su reemplazo. Además el EMPROTUR que se maneja de forma sigilosa, los comerciantes que aportan no saben que hacen, que dicen en las reuniones, en qué y para qué se utiliza la plata que aportaron, además hasta el momento se conoce solo por palabras del secretario de Hacienda, que aún no tienen autarquía económica y que el dinero va por una cuenta bancaria del municipio y es Young el que firma los cheques.

Tampoco se conoce si están controlando ese dinero, si el Tribunal de Cuentas accede a las rendiciones y además corre el rumor que van a contratar a uno de los integrantes de la Cámara de Comercio grutense como secretario rentado.

Nadina Gutiérrez es quien debería tener la firma de los cheques pero extrañamente los tiempos se dilatan, es la presidenta del ente por ser la funcionaria a cargo de turismo. En política no existen las casualidades. Esto que hoy sucede, lo advertimos en el año 2016 cuando crearon el EMPROTUR. El tiempo nos dio la razón.

Carlos Aguilar @caa174