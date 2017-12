Editorial: un paso hacia adelante

Las Grutas debe mejorar sustancialmente sus servicios, eso es indudable. Lo de la terminal de ómnibus es lamentable. Su aspecto y sus agregados edilicios realizados como sea, dejaron un lugar poco afable y con muchas falencias.

Fue pensada mucho más grande, actualmente solo se construyó el 33% de lo que se planificó, la obra debía tener 3640 metros cuadrados y no tendrá continuidad por ahora.

Inaugurada en el 2012 pasó casi dos años sin funcionar, la concesión fue otorgada a fines del año 2013 a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos que no supo ponerla en valor, todo lo contrario, carece aún de un sitio para que los pasajeros esperen para embarcar, incluso falta de accesibilidad para personas con minusvalía. Un dato: las dársenas son antirreglamentarias porque derivan contra las columnas, ya varios ómnibus chocaron las mismas.

La Cooperativa grutense, que transitó por un complicado proceso eleccionario, sus nuevos integrantes se encontraron con las arcas casi vacías y no pueden afrontar las obras o el mejoramiento. La municipalidad, aunque no debería, le concedió 60 mil pesos para solucionar el techo que fue destruido por los fuertes vientos.

En definitiva, no se puede mantener a un concesionario que no cuenta con el dinero suficiente para sostener un complejo donde miles de turistas llegan diariamente en verano y es una de las puertas de ingreso al segundo destino turístico más importante de la provincia.

Es el espejo que debe mostrar la villa balnearia de su lugar. El gobierno municipal comenzará a revisar los pliegos licitatorios que fueron concedidos en el momento de ser entregada a la cooperativa. Si se incumplió podrían darlo de baja.

El presidente de la institución Miguel Carrara mencionó a varios medios que hacen un esfuerzo, prometió que los cambios iban a estar antes del inicio del verano. No fue así. Sin dinero no se puede y eso es lo que le pasa a los cooperativistas, no hay fondos, debieron recurrir a la municipalidad. En definitiva el dinero de todos los ciudadanos.

El gobierno dio un giro esencial con el tema de las concesiones empezando por los paradores. Exigió el pago del canon a la séptima bajada según contrato, donde el Concejo Deliberante refrendó la solicitud del ejecutivo de cobrarle con montos actualizados, a pesar de las protestas y notas contrarias de la concesionaria.

Sacó a licitación el parador de la cuarta bajada, ahora renovado y con una impronta diferente, mejorado y modernizado. También el parador de La Rinconada que sigue en obras para dejarlo a la altura de las circunstancias, un sitio hermoso que se merecía una restauración.

Para sostener, perfeccionar y renovar un lugar de servicio se necesita inversión, si no hay que dar un paso al costado y la municipalidad dar un paso hacia adelante para conceder a quienes tengan la capacidad monetaria para optimizar el servicio como corresponde, a la altura de las necesidades del usuario sea turista o residente.

Endeudamiento

El municipio sanantoniense se apresta a tomar deuda del Plan Castello. Tiene hasta 14 millones, pero el ejecutivo local evaluó que ese dinero podría complejizar el pago ya que al menos 150 mil pesos mensuales tendrían de erogación de la coparticipación. Por ello piensan quizás tomar 8 millones, un prorrateo de 70 mil pesos es más plausible.

Además ahora el gobierno provincial, que debía entregar los 6,5 millones la semana pasada, les dijo a los municipios que deberán presentar proyectos previos. Se preguntaron ¿Por qué realizan esta solicitud ahora?, posiblemente porque colocaron los bonos en Lebacs, estos le generan buenos intereses, estiraran los plazos de cesión de ese dinero a los intendentes para que la provincia consiga más liquidez, entonces relajan la entrega. ¿Para que servirán esos intereses? nadie los dijo, solo informaron que pusieron a plazo 200 millones de dólares. Los intereses no entraban dentro del plan. Muy hábiles.

Es complicado endeudarse, ya lo dice la Biblia en Proverbios 22,7. La decisión que tome Ojeda de adquirir compromisos de deuda superará a su gobierno. Por otro lado ¿tendrá los votos en el Concejo Deliberante para este fin? hasta ahora el parlamento comunal no terminó de aprobar todas las ordenanzas que propuso el secretario de hacienda. Young es récord, presentó 18 proyectos, más que algunos ediles. Muchos de ellos miran con recelo que así sea.

En la discusión por el presupuesto se escucharán las voces respecto a esto. El debate promete ser interesante.

Que tengan una Feliz Navidad estimados lectores.

Carlos Aguilar @caa174