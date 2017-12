“Queremos que mucha gente se anote para participar de los carnavales”

Marcela Dodero, directora de Cultura, mencionó que después de la organización de las fiestas de la Marea y del Golfo Azul continuarán con los carnavales “por eso invitamos a toda la comunidad que no se olvide, que estos se podrán hacer siempre y cuando la gente se inscriba para participar de los carnavales, con carrozas, máscaras, instituciones que armen una coreo y demás” agregó que “este 2018 el recorrido lo queremos hacer más céntrico, para que los comercios se sumen y adornen el frente de los mismos, buscándole una vuelta más a esto para ir apropiándonos un poco más de los carnavales. Por esto la importancia de las personas que se inscriban, si no lo hacen no podemos organizar algo sobre la nada, entonces necesitamos que el pueblo de San Antonio valore el carnaval que pudimos comenzar hacer desde el año pasado, después de tantos años que no se hacía” insistió.

“Yo repito, que se anoten, que no tenga miedo, no le pedimos que espectacularidad, que hagan con lo que se pueda, reciclar o buscar la forma, como se pueda, no importa no pedimos que gasten dinero, pero sí que participen, porque si no se vienen a inscribir no lo vamos a poder llevar adelante”

Los interesados en participar podrán anotarse en las siguientes categorías : carrozas, disfraces, máscaras, murgas, grupos o representantes de Instituciones, deberán presentarse de lunes a viernes en la Dirección de Cultura sito en calle San Martín N° 467, de 08:00 a 13:00Hs o comunicarse al 2920475333 [email protected] – Cabe destacar que habrá premios en efectivo.