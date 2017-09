Editorial: permisos

Sorprendió la designación de la Licenciada en Letras Arabela Carreras en turismo provincial, se entiende que es esencialmente una decisión netamente política, ya que el empresariado de Bariloche nunca definió (tampoco iba a definir), un candidato que ocupe esa cartera tras la derrota electoral de JSRN en las PASO, sabiendo además que las relaciones entre Genusso y Weretilneck no estarían en su mejor momento. Son empresarios, saben medir los riesgos.

Carreras es la carta para imponer orden un destino como lo es la ciudad andina, por eso ya mencionó que el eje principal de su gestión será Bariloche y con quienes se reunirá primero es aquellos que manejan la billetera de la ciudad lacustre. La ex legisladora “juntista” va a tener que apoyarse en equipos técnicos para las cuestiones promocionales y turísticas, para las definiciones políticas, será ella quien llevará adelante ese proceso.

Respecto a la costa atlántica expresó que nombrarán posiblemente a un delegado y de Las Grutas, de las múltiples entrevistas que brindó en la semana, en un solo medio la nombró. Habrá que esperar cual serán las decisiones una vez que asuma, decisiones que la villa balnearia viene esperando incluso con sus antecesores.

Siamo fuori

Fabián Gatti ve diluir su sueño de llegar a la cámara baja nacional. Desaparecido de la escena, cada vez son más las voces del gobierno que señalan que Weretilneck bajará a su candidato de las generales del 22 de octubre y esperar que Lorena Matzen le arrebate el segundo lugar al candidato de Martín Soria. El mandatario provincial aún no da crédito porque sigue JSRN cayendo en las encuestas y la reacción viene con modificaciones, enojos y reprimendas.

La derrota en Maquinchao fue el detonante para cambiar la mitad del gabinete, eliminando a los peronistas de su gestión, ergo la salida de Rulli y de Galli con menciones que no estaban con el compromiso necesario “es para darle más dinamismo” dijo el propio gobernador que no pudo entender porque fueron derrotados en un pueblo dónde siempre obtenían réditos y señaló que hubo connivencia entre UCR y FPV (dijo “algo que no lograron Balbín y Perón”), pero se olvidó que en el 2015 no llevó postulantes en Cipolletti y en Viedma para favorecer a los candidatos que justamente ganaron la intendencia, también ocurrió en Los Menucos.

Ahora será buscar la forma de mencionar como dejará de lado las elecciones del mes que viene, mientras “los laderos” van expresando que no habría participación, para que el anuncio probablemente llegue amortiguado en la asunción de los nuevos ministros.

¡Vamos Manaos!

Luego que este medio publicó que iniciaron el proceso de licitación de la cuarta bajada (la que todos quieren), fueron incesante los llamados a funcionarios, también a concejales, por parte de posibles inversores para saber “cómo viene la cosa”. El canon, está atado al precio unitario de la Coca Cola de 1,5 litros, según lo que fije en góndola la sucursal local del supermercado La Anónima y la cantidad de dinero surgirá del equivalente a 17.804 botellas descartables, sabor original, antes de descuentos por ofertas especiales o promociones.

Seguro que se preguntará si es así… si es así. Según señaló el Concejo Deliberante a través de un parte de prensa, que actualmente la unidad de gaseosa está en 33,70 pesos, por lo que el canon asciende a los 600.000 pesos.

Al menos hubieran utilizado un producto nacional como parámetro como la gaseosa Manaos, entonces la contribución valdría 6 mil pack que cada uno de ellos vale 100 pesos… pero no es sabor original.

De esa cantidad de ficticias botellas de gaseosas, un 20% más del valor del canon irá a la cuenta del Ente de Turismo que ya empezará con un colchón importante, a sabiendas que la temporada está a la “vuelta de la esquina”.

Lamentablemente es muy tarde, desde el ejecutivo municipal al menos habrían iniciado las acciones licitatorias antes de que el parador cierre tras Semana Santa, para que el nuevo concesionario llegue bien al inicio del verano, sin el apuro inmediato que deberá tener ahora cuando obtenga la llave del predio y complete los múltiples requisitos que se le imponen en el pliego que costará unos 22 mil pesos, entiéndase que si la base es de 600 mil pesos, imaginen la pugna de quienes pretendan el mismo, podría llegar a un millón de pesos mínimo. Esperemos que tan abultada cantidad de dinero no se trasladen en precios a los turistas.

Sustentabilidad

Seguimos afirmando que la provincia, al menos este gobierno, no tiene proyecto pesquero y en estos años el Ministerio que ahora conduce Diomedi, no ha hecho nada respecto a que exista al menos uno que sea sustentable para este importante sector económico de la zona atlántica rionegrina.

Los pescadores siguen con su protesta y esperan este martes ser recibidos por el gobierno para que tomen la decisión de frenar a barcos que llegan de otras localidades y que además se llevan el producto entero, incluso el subsecretario Bridi acusó que desde el sector artesanal, de la Terminal Pesquera salió mayor volumen del producto sin procesar. Lo que no mencionó el señor Bridi es que recién hace dos semanas esa planta tiene permiso del SENASA para procesarlo.

Los pescadores siguen planteando que se conceden permisos sin regular la actividad, algo que concuerdan con el STIA. No se aplica tampoco la ley de pesca. De los siete u ocho mil cajones a diario que ingresan en alta temporada al muelle, solo se procesan entre tres o cuatro mil en las plantas locales con todos los turnos de fileteros ocupados, el resto sale íntegro.

Los foráneos se van al final de la campaña, mientras que los pescadores locales quedan todo el año sin tener la posibilidad de esa proporcionalidad, rezando para que el producto no cese por la sobreexplotación en cada temporada.

Carlos Aguilar @caa174