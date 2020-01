El constante trabajo de los guardavidas de Las Grutas en la prevención

El cuerpo de guardavidas que prestan servicio en las distintas bajadas en Las Grutas, apuestan a involucrar a los turistas y residentes para logran un trabajo más efectivo de prevención basados en establecer un vínculo.

Durante la última semana, han realizado un recambio de carteleria, y continuarán haciendolo; y han ubicado los mensajes en sectores perfectamente visibles para quienes bajen a la playa. “Esta es una forma de hacer que sea inevitable que la gente se informe de una indicación primordial como lo es el insistiente pedido de no acampar al pie de los acantilados. Muchos buscan allí el resguardo de la sombra sin tener en cuenta que es un riesgo” preciso el coordinador Mauro Scalesa.

Capacitación en RCP

Los guardavidas exibieron un capacitación básica en RCP, y se preparan para iniciar el lunes 13 una serie de clases abiertas al público que permitan proliferar este conocimiento del que puede depender salvar una vida.

Durantes las vacaciones la gente esta más relajada y desconectada de los problemas, eso les permite interesarse desde la empatía y hacer un curso de RCP.

Por este medio se anunciará el inicio de estas clases que daran los guardavidas para que puedan participar.

AGRADECIMIENTO DE UNA TURISTA

“Quiero agradecer y felicitar el accionar de los señores Guardavidas de las Grutas” expresó la señora Margot Puertas en la red social de los servidores públicos.

“El día martes 7 de Enero estando disfrutando de un día de playa con mi familia, sufrí un traumatismo de cráneo al ser golpeada por una persona que fue arrastrada por una ola”.

Luego de ser golpeada, intento salir del agua pero me siento mareada aturdida y con debilidad en miembros superiores e inferiores y me desvaneci”.

“Una persona que estaba cerca me alcanzó a sostener y me saco del agua”.

Al momento comenzaron a llegar los Guardavidas quienes prestaron los primeros auxilios, luego de una exhaustiva evaluación y al ver que no me recuperaba, inmovilizaron el cuello me colocaron en una camilla y llamaron la ambulancia y me trasladaron al Hospital dónde fue atendida hasta mi recuperación”.

“Gracias al profesionalismo , eficiencia y sentido humanitario pudieron asistirme en este inesperado accidente” finalizó la mujer.