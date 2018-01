Empresarios Rionegrinos disconformes con la modificación a los ingresos brutos

Por la presente nos dirigimos a Usted a fin de expresarle nuestra disconformidad a la modificación de la tasa de Ingresos Brutos hacia el comercio y los servicios. Por lo que hemos podido recabar de información en los últimos días el sector comercial y de servicios, que expresa una parte importante del movimiento económico provincial, sufrirá un aumento importante en los porcentuales que pagaremos en concepto de Ingresos Brutos.

Esto surge de la adhesión de la provincia al Pacto Fiscal y de la Ley de Presupuesto que se discute en nuestra Legislatura. Este pacto fiscal tenía como objetivo lograr una baja en este tributo provincial ya que es distorsivo de la actividad económica, que si bien en muchas provincias era más alto que en la nuestra, al adherirse a este pacto, se cambia el espíritu del mismo al incrementar fuertemente los porcentuales actuales, elevando aún más la insoportable presión tributaria que sufre el comercio y servicios.

Si bien se contempla una serie de descuentos por estar al día (pero que a pesar de esto implica una suba del 29% aproximadamente) la realidad es que muchos sectores se encuentran en una situación compleja que los lleva a no poder estar al día y para los cuales la suba significa un aumento del 66% de este tributo. También hay que tener en cuenta que si bien algunas actividades primarias recibirán una baja del tributo, esto muy raras veces derrama en una baja de los precios que pagamos de las materias primas, insumos, productos, etc. por lo que este aumento posiblemente se traslade a los precios o nos quite competitividad y rentabilidad.

Por otro lado la Ley PYME recientemente aprobada en la Provincia tenía como uno de sus beneficios la estabilidad fiscal para las PYMES lo que implicaba que la carga impositiva no subiría durante su vigencia, lo que claramente no se corresponde con esta reforma actual. También se suma a nuestra preocupación por el aumento de otros impuestos como el inmobiliario que tendrá un fuerte reajuste.

Esperamos poder encontrarnos, para entre todos, poder analizar esta situación, preocupados por la situación de miles de comercios y empresas rionegrinas y las fuentes de trabajo que estas generan en cada rincón de la provincia. Sin más y esperando una respuesta urgente, lo saludamos atte.

Mariano Katz – Secretario

Walter Sequeira – Presidente