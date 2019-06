En la ESRN 38 de San Antonio instrumentarán Educación para la Sustentabilidad

Para que los docentes incorporen aprendizajes específicos sobre el uso eficiente del agua, la energía y los alimentos como recursos naturales prioritarios, se desarrolla el primer Seminario Provincial de Educación para la Sustentabilidad.

El objetivo será que los docentes puedan compartir el conocimiento con sus estudiantes.

Participan docentes de la Escuela Secundaria Río Negro seleccionadas de San Antonio Oeste N° 38, para la instrumentación de este programa fue denominadas “pionera”.

EN este sentido la ministra de Educación y Derechos Humanos, Mónica Silva, y la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dina Migani, abrieron el encuentro, que reúne a docentes del Área de Educación Científica y Tecnológica de secundarias con orientación en Ciencias Naturales.

“La sustentabilidad es un tema global del que no podemos escapar y nosotros tenemos que enseñar esto, actualizar lo que se enseña en Ciencias Naturales. Si los adultos no actualizamos lo que enseñamos, los estudiantes, los jóvenes y los más chiquitos nos van a demandar por qué no damos a conocer lo que está ocurriendo: de qué se trata la sustentabilidad y por qué no trabajamos estos temas”, afirmó la funcionaria.

El programa “Educar para la Sustentabilidad” fue delineado por la cartera educativa, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), con el objetivo de brindar herramientas teóricas y didácticas, que permitan trabajar con los estudiantes.

En ese sentido, la Ministra remarcó que “aggiornar” los contenidos a enseñar y la forma de hacerlo “es la tarea que tenemos por delante y que espero ustedes puedan compartir hoy en este seminario; más allá de ser una oportunidad para que los equipos de distintas ciudades se conozcan”.

Por su parte, la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable destacó la trascendencia de “educar para la sustentabilidad, fundamentalmente en temas ambientales relacionados al consumo de agua, energía y alimentos”, incluidos en los objetivos planteados por la ONU a nivel global.

“Si bien se habla de establecer alianzas con toda la sociedad, las empresas, los organismos públicos y las ONG´s, para lograr los objetivos de erradicar la pobreza extrema en el planeta, tener un mundo más equitativo y justo para vivir, y luchar contra el cambio climático, a las áreas de Ambiente y Educación, particularmente, nos toca una tarea de gran responsabilidad para el desarrollo sustentable”, remarcó.

Los expositores serán de la Fundación YPF, referentes del Programa de Educación Ambiental de Río Negro, Aguas Rionegrinas y la directora de Educación Secundaria, Gabriela Lerzo.