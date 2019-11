Frente Gremial Pesquero “llevamos 23 días esperando la respuesta del gobernador”

Según estimó el delegado adjunto de SOMU, Patricio Calfuquir señaló “Estamos evaluando que vamos hacer si tomar alguna medida de fuerza seguramente en los próximos días si no tenemos una comunicación tras nuestro petitorio” mencionó que hace 23 días esperaban una comunicación de 72 horas.

“Parece que el sector pesquero no le interesará a ellos, pasó con esto de los barcos frente a La Boca, es algo que no explicaron bien y que mostraron vecinos que llevaban redes de arrastre, pedimos explicaciones pero a todos nos dicen lo mismo”.

“Actualmente no sabemos cómo está el recurso, porque no se hace estudios y prospección, porque no conocemos que existencia de producto existente en el golfo, culpa de eso nos quedamos sin trabajo como ocurrió en el 2005 que no había nada para conseguir ya que depredaron todo”.

“Más allá que tengamos una veda ecológica y otro es el problema económico que los armadores no arriesgan, hay barcos que están meses parados, pero tampoco queremos que ingresen barcos de afuera para que nos dejen sin trabajo como ha ocurrido, si vienen de Nación no hay problemas que descarguen, lo que no queremos es que se le cedan cupos de pesca a otros de afuera, dejando a los nuestros sin moverse”.

“Queremos saber cuál es la respuesta y las soluciones que nos prometieron, porque no hay convocatoria a nada y me parece que debemos empezar a movernos nosotros mismos, por nuestros trabajos, sino lo hacemos nosotros, quien va a defender la fuente laboral de nuestros compañeros”.

“Por supuesto enviaremos comunicación de nuevo al gobernador a ver si nos contesta, pero parece que a la provincia o quienes están a cargo no les interesa la economía nuestra, la verdad que no sabemos cómo nos consideran, pero nosotros queremos seguir sin ser perjudicados, llegaremos a las consecuencias de medidas de fuerza no sin antes agotar las vias correspondientes de diálogo”. (Foto Archivo)