Ruca Nehuén: incluidos en el programa laboral PRIL piden cobrar en tiempo y forma

Mujeres que trabajan en el Taller Ruca Nehuén pidieron que se les abone en tiempo y forma el programa rionegrino de inclusión laboral.

Estas personas trabajan ayudando y colaborando en el taller para personas con capacidades diferentes “a nosotros algunas nos deben desde julio, otras desde agosto y otras desde septiembre” agregaron “recién ahora mandaron los papeles de agosto y van a cobrar en noviembre y así sucesivamente, entonces van pidiendo los papeles atrasados desde el centro administrativo”.

“La gente que tiene alquiler, que tiene chicos no puede esperar, siempre sucede lo mismo y me parece que tenemos este problema de no tener en tiempo el dinero, queremos que deben regularizar el pago”.

La verdad que si no nos pagan en determinados días pueden dejar de trabajar y la gente necesita asistencia en el Ruca Nahuén.

También hay personas que están bajo certificación.

“Debemos boletas de luz, boletas de gas, si nos van a cortar los servicios por atrasos no es por nuestra culpa y me parece que si bien solicitamos de la mejor manera no tuvimos la respuesta”.

“Sin cobrar estamos cuatro, por ejemplo hay algunas que ingresaron en septiembre no cobraron nunca y las que dejaron de trabajar en julio, la semana pasada recién cobraron y van yéndose porque no cobran, envían a otras y lamentablemente pasan por la misma realidad”.

“Esto depende de provincia, estamos esperando la respuesta necesaria porque tenemos urgencia de cobrar porque tenemos que pagar nuestras cosas”.

“Nosotros estamos para contener y asistir a los niños, lamentablemente estamos en esta situación, además se va terminando el año y quedamos con esta situación”.

“Uno no entiende como no se puede dar esta respuesta rápida, porque no entendemos porqué se atrasan, nos tienen a las vueltas con que sucedió tal cosa, tal otra pero no nos dicen y no queremos que nos agarren las vacaciones y se extienda más allá de enero”.