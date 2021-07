Iberó “siento que tengo la oportunidad seguir ayudando desde otro ámbito”

El contador Agustín Domingo (ex ministro de Economía de la Provincia) y la médica Mercedes Ibero (secretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud) son los precandidatos a diputados nacionales que definió Juntos Somos Río Negro.

La doctora que fue la encargada de los partes diarios de COVID 19 desde que comenzó la pandemia dialogó con El Cordillerano y expresó sus sensaciones de cara a las elecciones.

Ante la consulta, respeto qué motivó su postulación señaló “me empujaron un montón de cosas, en lo personal, sentía que tenía para dar muchas más cosas en otro nivel, siento que tengo la oportunidad de ayudar, a mí el COVID me acerco mucho a la gente, escribirnos en las redes respecto a los miedos e inseguridad. También sigo a pacientes que están transitando el virus”.

“Corriendo esa imagen del político que no se acerca, yo estuve en otro lugar, de acercamiento diario. Por otro lado, me identifico con juntos. a mi marido lo que le llamó la atención de Alberto es que decía que quería recuperar el orgullo de los rionegrinos. Hoy se nos llena el pecho cuando decimos que somos de Río Negro” explicó.

“Estuve en hospitales antes de que Juntos gobierne y en ocho años se dio vuelta todo, hoy tenemos las terapias preparadas y los equipos necesarios. Eso me hizo pensar que yo quiera ayudar y sumar, ojalá pueda hacerlo”.

También se refirió al trabajo que viene realizando desde el inicio de la pandemia “No siento el desgaste, quizás el año pasado era más duro y no conocíamos tanto y todo era nuevo, este año me llevo mucho más tiempo ayudar, cuando estuvimos muy alto en la curva, pero la verdad todo lo que está pasando lo hago con tanta pasión no siento ese desgaste. En lo personal el contacto con la gente me encanta”.

Además, agregó que la propuesta a la candidatura se la hizo Alberto Weretilneck, “nunca lo había hablado con nadie porque nadie me lo había propuesto, me encantó el proyecto y poder sumar y por supuesto que me tengan en cuenta. Es lindo poder seguir defendiendo el proyecto.”

En ese sentido remarcó que “A mí me lo que me dijo Alberto fue ‘sé vos’. A mí lo que me preocupa es que soy así y quizás alguien me puede decir que dije algo incorrecto, pero soy así espontánea. Me enoja la famosa grieta, para mi Juntos es una unión, yo nunca viví peleas en el partido”.

Por último, ante la propuesta que buscan impulsar manifestó “Defender en el congreso los intereses propios de nuestra provincia y no dejar que decidan en Buenos Aires asuntos nuestros. Sencillamente, defender lo nuestro”.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA