“La cueva de Alí Babá” la policía de Las Grutas expuso la gran cantidad de elementos recuperados en allanamiento

“Cuando ingresé hacer el reconocimiento de mis cosas, vi a la hija de la familia que me robó, con las zapatillas puestas de mi señora” indicó un turista de Berazatagui que puedo recuperar la mayoría de sus pertenencias que fueron robadas de un complejo del barrio de Los Acantilados el pasado miércoles “la verdad me dejaron sin nada, los celulares, las tablets, la ropa, estoy con el mismo calzado hace tres días, también me quitaron la plata y las documentaciones, sé que esto no lo voy a recuperar, pero quiero destacar la muy buena atención del personal de la Comisaría 29°, de la brigada judicial, del Comisario que puso una custodia en mi cuadra porque quedamos con miedo, la verdad recuperaron mucho y hoy que me voy a mi ciudad quiero dejar este mensaje al personal policial que estaré eternamente agradecido por el trabajo que hicieron y la predisposición” aseveró el visitante que veraneaba con su familia.

Justamente a este turista de Buenos Aires le habían robado la cadena de oro y fue la punta del ovillo donde personal policial de San Antonio observó a un hombre con la misma en su cuello y al ser demorado por averiguación de antecedentes saltó que la cadena estaba denunciada en Las Grutas como parte de un robo.

Por su parte, una turista de Bariloche que alquilaba en el barrio Buchalaufquen mencionó “recibí mucha contención por parte de la policía, quedamos muy mal después del robo, mis hijos recuperaron la ropa y las zapatillas, sus tablets y la caja de bijouterie de mi hermana que le habían quitado todo” sostuvo la mujer que además mencionó resignada que los documentos y la palta sería difícil de recuperar.

En ambos casos, los damnificados contaron que forzaron las ventanas e ingresaron a la vivienda que alquilaban. En el caso de la policía el subcomisario Gustavo Moraga expresó que seguirán llamado a damnificados para que reconozcan los elementos que recuperaron en el allanamiento de ayer “al menos siete robos esclarecimos y por allí quizás un par más, esta familia de Neuquén por más de una semana estuvo delinquiendo en esta zona, ahora depende de la justicia como sigue la causa” afirmó el oficial.

Recordemos que se trata de una banda organizada para robar donde está involucrada una familia completa de la ciudad de Neuquén integrada por el padre y cuatro hijos varones que se dedicaban a robar esencialmente casas y departamentos de alquiler de temporada.