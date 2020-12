La Grutas: el Concejo Deliberante aprobó el Sello de Calidad Sanitaria para prestadores

El Concejo Deliberante aprobó en la sesión de esta mañana, el Sello de Calidad Sanitaria (SCS) para San Antonio Oeste, Las Grutas y San Antonio Este con fines turísticos, que establece los protocolos de cuidados para evitar el Covid-19, basados en decretos nacionales y acordados con los propietarios de los establecimientos de alojamiento, paradores, agencias de turismo, camping y restaurantes.

“Esto implicará aplicar los protocolos de cuidado sanitario para minimizar el contagio y cuidando al turista con limpieza de todos los lugares, establecer cantidad de personas por espacio disponible y distanciamiento”, indicó el concejal de Juntos Somos Río Negro, Matías Rodríguez, al fundamentar la iniciativa.

Aclaró que “se va a fiscalizar cada establecimiento, con cuyos propietarios mantuvimos reuniones permanentes por este tema y ya hicieron inversiones para aplicar los protocolos tal como se acordó con ellos”.

En ese sentido, al obtener el SCS los prestadores deberán garantizar en cada establecimiento distanciamiento social, capacidad de carga de los espacios de uso en común, alcohol para la higienización de los turistas, readecuación de los servicios como gastronomía y recreación, y los procedimientos de limpieza adecuada al contexto de la pandemia, entre otros.

Fuerte fiscalización

La presidente del legislativo municipal, Alicia Paugest, subrayó que “el responsable de aplicar y cumplir los protocolos, es el propietario de cada establecimiento, que además tendrán una fuerte fiscalización. Su creación nos posiciona en un lugar diferente”.

El proyecto fue aprobado con el voto favorable del bloque oficialista y rechazado por la bancada minoritaria del Frente de Todos, cuya miembro informante en este tema, la concejal Vanesa Carmona, argumentó la negativa en que el SCS “no está homologado por Salud” y calificó el proyecto de “tibio y precario.

Según la edil, el SCS “hace suponer al turista que nosotros podemos darle garantías con respecto al Covid-19 y un tratamiento adecuado dentro de la salud pública”.

Afirmó que “escuché a la directora del Hospital de San Antonio Oeste decir que ese tipo de prestación en este momento no estaría pudiendo cumplir el hospital, ni siquiera para quienes somos residentes”.

Dijo que “se decidió abrir una temporada corriendo muchísimos riesgos sanitarios para el turista y para nuestros trabajadores”

Decisión presidencial

El jefe de la bancada mayoritaria, Daniel López, le recordó que “el municipio no abrió la temporada de turismo, la abrió el gobierno nacional. No es facultad de la Municipalidad y, atento al decreto presidencial, no podemos definir si abrir o no la temporada, como tampoco podemos definir los protocolos”.

Recordó que estos “fueron diseñados por la Nación, que los bajó a las provincias y las provincias a los municipios. No es una creación municipal, sino que es un trabajo de implementación y algunas ideas que se incorporaron”.

Paugest, por su parte, reiteró que “estos protocolos fueron elaborados con los prestadores, en base a los protocolos nacionales, aprobados por salud, tanto de la Nación como de la provincia, porque un municipio no actúa de forma autónoma e independiente. De hecho, este trabajo se hizo en toda la costa de la provincia de Buenos Aires”.

Por otro lado, informó que 43 establecimientos del sector hotelero, siete paradores, dos agencias de turismo, un prestador de excursiones náuticas y 377 prestadores de complejos de departamentos, obtuvieron la distinción”.

Finalmente recordó que “este Sello de Calidad Sanitaria va atado a los protocolos que se fueron definiendo en forma conjunta y trabajado mediante capacitaciones específicas que se hicieron con los distintos prestadores”.

La norma legal aprobada, fue elevada al Poder Ejecutivo Municipal para su promulgación.