La mitad de los comercios inspeccionados en Las Grutas fueron infraccionados

La secretaría de trabajo de la provincia en Río Negro realizó poco más de 800 inspecciones en Las Grutas. Las mismas iniciaron el 6 de enero, previamente se hicieron inspecciones preventivas en diciembre.

La Subsecretaria de Fiscalizacion, Sumarios y Multas comentó “Primero comenzamos con un preventivo en diciembre en Las Grutas, San Antonio y El Puerto con el muelle sanantoniense incluido, eso fue un anticipado a fines de diciembre, pero el seis de enero arrancamos con el operativo en día y con todo los requerimientos posibles que se solicitan al dueño o empleado, se puso en la calle a seis inspectores para el tema de trabajo y otros seis para seguridad e higiene” indicó Judith Witkin que mencionó que una vez que finalizan la semana que viene en Las Grutas, posteriormente continuarán con Playas Doradas.

En el mismo contexto Jessi Ressler mencionó “Ha sido un operativo muy positivo, con apoyo total de la municipalidad de San Antonio Oeste, por eso fuimos detectando falencias, aún más en seguridad e higiene, que en lo laboral. En este caso desde la rúbrica laborales y empadronamientos tenemos mayores cumplimientos, pero la falla es en materia de seguridad e higiene, con el tema de los matafuegos y la puesta a tierra fueron los mayores problemas señalados” dijo la delegada local.

“En el caso de la puesta a tierra, es algo que el comerciante no toma en cuenta o no quiere hacerlo. Por ahí son cosas que vamos a corregir y también por ejemplo cuestionamientos que hacemos con salidas de emergencia o el tema matafuegos, hacemos un preventivo sumarial y si no es grave lo apercibimos, para que revean la situación” mencionó Witkin.

Por su parte el secretario de estado de trabajo Jorge Stopiello sostuvo “No es necesario multarlo onerosamente, el tema es primero solucionar con la intimación, regresar al otro día y observar que hayan hecho las correcciones, si así no lo hicieran, se hacen las actuaciones correspondientes, o que pasa que en la temporada, por ejemplo, no hacen caso porque o por la vorágine de la temporada o bien quizás no tenga en mente hacerlo inmediatamente, pero si con las advertencias no lo solucionan no queda más remedio que realizarle el expediente y la multa” afirmó.

Witkin por su parte expresó “De diciembre a hoy cambia mucho en Las Grutas, hasta cambian los patrones, pero vale decir que tenemos mucho menos trabajadores en negro, no es una problemática común, es un trabajo progresivo que se hace de manera importante en la secretaría, porque están mejorando como sociedad y como patronal, eso le da dignidad al mismo trabajador”.

“Estadísticamente al día 20 de enero se hicieron 800 inspecciones, el 58% con infracción. 20% de cumplimiento. Asimismo, de a poco se van encontrando una evolución en lo laboral y en la registración, hay que remarcar que tiene un trasfondo económico detrás del trabajo en negro en base a una cuestión cultural que hay que ir modificando” finalizó Ressler.