Las Grutas: “lamentablemente este año hubo más peleas en las playas que en otros veranos”

Mauro Scalesa, jefe de los servicios de guardavidas, mencionó que este verano hay más conflictos entre turistas “algo que no se observaba” y que “de manera constante debimos convocar a la policía.

Scalesa mencionó a Signos FM “nos tocó un enero más activo en salvatajes por el clima y estas primeras semanas del año, hemos tenido mucho viento a diferencia de otros veranos, además también debimos mantener el cuidado y trabajar en base del protocolo Covid”.

“Hubo muchas peleas entre turistas, o bien entre turistas y vendedores ambulantes, debimos recurrir a la policía, el problema de todo es siempre el alcohol y quizás por consumo de sustancias. El inconveniente con los vendedores surgió por el distanciamiento, realmente se ve mucho nerviosismo respecto a todo” sostuvo.

“Lamentablemente estas cosas se están viendo mucho, por ejemplo, una familia que estaba fumando marihuana, muy tranquilos y otros a sus alrededores les molestaba y los increparon, se armó una batalla campal, por suerte que estaba la policía de civil en el sector y se pudo separar, pero sí debimos llamar siempre a la policía en cada situación” afirmó Scalesa.

“No te puedo decir que hay más alcohol en la playa, si se vieron muchas más heladeritas, pero no tengo un parámetro, si también se notó más problemas que otros años y también discusiones entre las familias, observamos menos tolerancia” agregó “el problema que en cada revuelo hay niños, niñas, adolescentes y ancianos, todos pegan a todos y se ven por ejemplo a las mujeres alentar las peleas, las madres que incitaban a sus hijos y maridos, es increíble, pero sucede”.

Respecto a las mareas extraordinarias dijo “siempre se enojan cuando no hay espacios en las bajadas centrales momentos cuando la marea sube y se les impide bajar, a veces la gente no entiende que no se puede, incluso las familias de residentes en nuestro municipio se enojan, porque las mareas extraordinarias hacen que no queden lugar en las playas y por eso se advierte”.

“Las advertencias sirven para evitar problemas, solo deben esperar a que baje el agua y se genere el natural espacio, hasta nosotros levantamos todo porque las mareas altas siempre traen algunos dolores de cabeza” aseveró el guardavidas.

Señaló que también estas mareas traen inconvenientes con los acantilados “en diciembre se hizo una intervención en el mismo lugar que se realizó un derrumbe el miércoles, tenemos un problema para resolver, porque se ven como caen algunas piedras, nosotros siempre informamos, pero esto que pasó es algo increíble, porque los bomberos solo colocaron la pala hicieron apenas fuerza y cayó todo, podría haber ocurrido cualquier cosa en la semana si no se realizaba este derrumbe, tenemos suerte aún”. (las fotos gentileza de Joel Villegas)

