El municipio de SAO podría perder los fondos del Plan Castello

El gobernador Alberto Weretilneck, firmó ayer el decreto que reglamenta la Ley 5.102, estableciendo la forma de distribución del crédito público destinado a Municipios y Comisiones de Fomento a través del Plan Castello.

En este sentido, se dispuso que sólo podrán solicitar fondos las Comunas que hayan presentado en tiempo y forma las rendiciones de todos los montos recibidos a través del Fondo Petrolero y de los aportes generales que cotidianamente realiza la Provincia.

En su artículo 4º, la Ley establece que el 10% del crédito público obtenido por la Provincia estará dirigido a los Municipios y a las Comisiones de Fomento. En tanto, el artículo 5º señala que el financiamiento otorgado a los Municipios se distribuirá en un 50% de acuerdo al índice de coparticipación y el 50% restante en partes iguales.

Los Municipios deberán presentar su proyecto de inversión de obra de infraestructura o proyecto de adquisición de bienes de capital ante la Dirección de Municipios del Ministerio de Gobierno, en un plazo de 60 días desde la apertura de las sesiones ordinarias de su Concejo Deliberante.

Entre los requisitos, se estableció la presentación de un certificado de la Contaduría General de la Provincia que demuestre que no existen cargos pendientes o cuyos cargos se encuentran dentro de los plazos de rendición que establece la Ley.

Asimismo, los Municipios deberán tener cumplida, a la fecha de presentación de los proyectos, las rendiciones establecidas en el marco de la Ley de Renegociaciones de Concesiones Hidrocarburíferas y las rendiciones correspondientes al Fondo Federal Solidario, como condición “sine qua non” para el otorgamiento de los fondos previstos.

Asimismo, deberán acreditar ante la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, la inexistencia de deuda con el Estado provincial o que la misma se encuentre regularizada. En caso contrario, y como requisito ineludible para el otorgamiento de los fondos, los Municipios o Comisiones de Fomento podrán subsanar tal circunstancia acogiéndose a un mecanismo de compensación de las obligaciones incumplidas a descontar de la coparticipación correspondiente.

Podrían perderse estos fondos

El poder ejecutivo a cargo de Luis Ojeda envió nuevamente para su tratamiento que de deduzca de la coparticipación de los fondos que no se presentaron o cumplimentaron en tiempo y forma.

Recordemos que municipalidad actualmente no puede recibir subsidios y aportes hasta tanto no se adhiera a este decreto que el gobierno provincial ofrece como salida de las no rendiciones realizadas.

El año pasado, en octubre del 2017, la oposición en el parlamento comunal rechazó este decreto del intendente, porque solicitaba la rendición de gastos correspondientes y los detalles de los mismos. Para qué y en qué se ocuparon esos fondos fue la premisa de los ediles de JSRN, de la UCR y del presidente del cuerpo colegiado Luis Esquivel quienes este año volverán a insistir con esta solicitud.

Si así no lo hicieren los fondos serán destinados a la financiación de proyectos de obras de infraestructura a ser realizados por la Provincia.