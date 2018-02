El ejecutivo municipal vuelve a solicitar deducir de la coparticipación fondos que no rindió a provincia

El gobierno de Luis Ojeda solicita nuevamente al Concejo Deliberante poder adherir al decreto 360/17 que tiene por objeto establecer un procedimiento excepcional de rendición aplicable a todos los subsidios y aportes no reintegrables otorgados a los municipios de Río Negro.

Esto se debe a que la municipalidad actualmente no puede recibir subsidios y aportes hasta tanto no se adhiera a este decreto que el gobierno provincial ofrece como salida de las no rendiciones realizadas.

El año pasado, en octubre del 2017, la oposición en el parlamento comunal rechazó este decreto del intendente, porque solicitaba la rendición de gastos correspondientes y los detalles de los mismos. Para qué y en qué se ocuparon esos fondos fue la premisa de los ediles de JSRN, de la UCR y del presidente del cuerpo colegiado Luis Esquivel.

En este caso, el expediente que nuevamente ingresó con nota de Luis Ojeda al menos no contiene un anexo de lo que había pedido en su momento la legislatura municipal.

Si se aprobase, el 10% de los fondos serán afectados mensualmente bajo el ítem “aportes no rendidos” en contaduría general de la provincia.