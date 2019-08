Noale “el domingo en San Antonio la gente votará con la esperanza de recuperar su economía personal”

El legislador electo por el circuito Luis Noale señaló a InformativoHoy Radio “estamos caminando las calles de los barrios y lo único que recibimos es la queja de los vecinos con las boletas de servicios, algunos que ganan 20 mil pesos por mes deberán afrontar tarifazos de luz de cuatro mil pesos y gas otro tanto, entonces no les queda nada con lo que hoy cuestan las cosas, por eso los vecinos van a votar con la esperanza de recuperar su economía personal”

Agregó “como vivía antes le gente, consumía, podía calefaccionarse, podía comprar, hoy no pasa eso, es cierto lo que dicen por ahí, que la mejor boleta del domingo es la de los servicios como incrementaron, de todos modos la gente sabe bien como les fue a San Antonio con un gobierno nacional alineado al municipal”

“Sobre las elecciones municipales, después de las PASO consensuaremos el candidato, hay uno que ya dijo que quería ser que es Jorge López, pero definitivamente cuando presentemos la lista todos sabrán quienes serán los que están en la boleta”

“Vamos con boleta larga, para aquellos que dudan trabajamos para eso y además hay antecedentes en San Antonio, donde fueron los candidatos a presidente, gobernador e intendente, en este caso iremos con las presidenciales, así se publicó en el Boletín Oficial y el decreto lo estableció el Tribunal Electoral Provincial”.

“Este domingo Alberto Fernández y Cristina Fernández con boleta completa, creo que no habrá un corte importante, si sabemos que hay una campaña muy fuerte por parte de JSRN, para posicionar al gobernador que ya dio un mensaje a favor del oficialismo macrista, siempre supimos que esa era la senda de ellos”

“Pichetto es un hombre de la política, él se siente bien allí, me parece perfecto, no compartimos, pero debemos recordar que el senado fue importante para nuestro pueblo, no lo critico, lo entiendo, no me gusta hablar de traiciones, sino de posiciones, el tomó su rumbo, nosotros el nuestro, así es la política”.