Ortíz “no veo la razón porque la empresa Harinas SAO no tenga un cupo de langostinos”

Dialogamos con el secretario adjunto del gremio STIA Juan Ortíz, señaló “Hay tantos que pescan langostinos, no veo la razón porque no puedan tener los empresarios de la harinera con su barco, pero esto pasa porque acá hay decisiones unilaterales del señor Bridi, el consejo asesor pesquero dejó de funcionar, aquí tenemos empresas sin plantas pesqueras, sin proyectos, pero que tienen cupo de pesca de langostino. No veo porqué no exigirle sacar productos del golfo del que sea para que procesen las plantas y porque no Harinas SAO, que saque con su cupo para que sea procesado en las plantas existentes”.

“Además con esto exigirle a la empresa de harinera a que hagan más inversión, para la cocina del langostino y no enterrarlo, son empresarios serios, no como otros, han seguido pagando en tiempo y forma a los empleados, cumpliendo todo, pero en definitiva se castiga a quienes siguen apostando y no a los que entran y se van dejando problemas” sostuvo.

“Hay buques que pescan solo con personal de marinería y no sabemos donde la hacen, porque no se conoce, por eso estamos a favor de las empresas establecidas y las que se deben establecer. Esos barcos no sabemos a dónde derivan el producto, siguen con el permiso de provincia” agregó “si se llega a cerrar la fábrica de harina, son 15 los trabajadores que se quedan sin el sustento, por eso le pido que le den una mano a la empresa y exigirle a su vez a los dueños las inversiones que procesen el langostino”.

Respecto a Río Salado dijo “la situación está complicada económicamente, hoy estamos saliendo, pero hay que recalcar que es solo por el esfuerzo de los trabajadores, hay que sacarse el sombrero respecto a la voluntad constante que le ponen los compañeros, estamos reanudando el dipalogo, hasta ahora los reclamos se hacen mesa de por medio, sin llegar a otras instancias” finalizó. (Colaboró José Repucci)