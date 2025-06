Paro y movilización por la salud pública: en SAO trabajadores y vecinos abrazaron el hospital

Este martes se realizó una jornada de paro y movilización en defensa de la salud pública en distintas localidades de Río Negro, en el marco de una convocatoria nacional.

La Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR) encabezó las acciones gremiales con abrazos simbólicos a los hospitales, acompañados por trabajadores y vecinos en San Antonio Oeste, Las Grutas y otras ciudades.

La jornada fue parte de una protesta más amplia en solidaridad con el personal del Hospital Garrahan, en Buenos Aires, que enfrenta una dura situación de desfinanciamiento. En Río Negro, la actividad también sirvió para visibilizar el profundo deterioro del sistema de salud provincial.

Durante el acto frente al hospital de San Antonio Oeste, la dirigente gremial Cecira Mullaly tomó la palabra y expresó: “Desde el lugar que me toca hoy, no solamente como conducción gremial, sino como una trabajadora del Hospital de Salud Pública y pretendiendo representar no solamente a los intereses de los trabajadores de salud, sino la defensa irrestricta del derecho a la salud de toda la población, no me queda más que agradecerles por venir, por participar, por hacerse parte de esto y defender el hospital, que es de todos”.

Mullaly resaltó que la lucha trasciende lo local: “Esta jornada es nacional. Más allá de que acá en Río Negro convocamos a paros, asambleas y movilizaciones, es en apoyo a la inmensa lucha de los trabajadores y trabajadoras del Garrahan. Ese hospital pediátrico que es emblema, al que todas las familias argentinas debemos cuidar”.

La dirigente denunció las críticas condiciones del sistema sanitario provincial: falta de profesionales, instalaciones deterioradas, y atención interrumpida. “En San Antonio tenemos 15 días al mes sin ginecólogos; las embarazadas deben ser derivadas a otros centros por un convenio de emergencia con el Policlínico”, indicó, y sumó que el Hospital Zatti, que debería recibir esos casos, “no puede hacerlo porque fue afectado por un incendio, y el gobierno solo anuncia que todo está arreglado cuando no hay calefacción ni luz suficiente”.

También criticó el estado de otros hospitales, como el de Sierra Grande, que “se inunda cada vez que llueve”, y mencionó la crítica situación de neonatología en Roca e incluso el cierre intermitente del área en Cipolletti.

“Los profesionales se hartaron de trabajar por salarios de miseria y en condiciones indignas. Y no solo los médicos: también el personal de apoyo, que arriesga su vida todos los días junto a tableros eléctricos que se prenden fuego”, denunció.

Finalmente, Mullaly hizo un llamado al compromiso colectivo: “Esta es una defensa de todos. Que el gobierno de Río Negro y el gobierno nacional pongan lo que hay que poner, donde hay que ponerlo. Nos necesitamos, y esto va a seguir, porque no hay soluciones básicas. Por eso, gracias por estar, por acompañar y por defender la salud pública, que es un derecho de todos”.

La jornada culminó con un abrazo simbólico al hospital, entre aplausos y cánticos por una salud pública digna y accesible para todos los rionegrinos.