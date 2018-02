Piden se pase al presupuesto: rechazaron la resolución legislativa por el pago de los 100 millones a la empresa Gancedo

El oficialismo cometió un error al solicitar, tras dos horas de discusión, que se pase a votación la resolución legislativa, sin contemplar el debate propuesto por la oposición de pasarlo a la comisión de economía para tener mayor debate y se incorpore al presupuesto del 2018.

La presidente de la bancada Ayelén Spósito, luego de consultar con sus pares, solicitó la moción y no pudo obtener la mayoría que especulaba podría serle favorable creyendo que los ediles iban a aprobar aceptar pagarle de inmediato a la empresa Gancedo con los fondos nacionales percibidos sin que se incorpore al presupuesto, aceptando incluso el cambio del texto de la resolución. Esto molestó a los opositores y rechazaron la resolución legislativa.

Millones, pero en el presupuesto

Los concejales Clemant, Railefe y Colantonio pidieron que el proyecto no estaba correctamente redactado, como tampoco estaba claro el fin del mismo recordaron que el secretario de hacienda Young no firmó dicha resolución por la falta de claridad de la misma, además adhirieron que ingrese al presupuesto como lo solicitó inicialmente el presidente del cuerpo colegiado Luis Esquivel.

El decreto expresaba que era de necesidad y urgencia, no aclaraba que o como se iba a destinar esa partida sin la documentación solicitada de manera completa. Desde el oficialismo inclusive mencionaron que la empresa podría iniciar un juicio a corto plazo, algo que carece de sustento porque el dinero está y los ediles opositores señalaron que van a aprobar el pago pero con las normativas correspondientes.

“Lo más certero es decir que esa partida vaya al presupuesto 2018 que aún no fue tratado, que se va a votar seguro, pero con la documentación que pedimos desde hace más de un mes, que aún no nos mandaron y que sea el poder ejecutivo que nos conteste lo que se pidió y ahora vemos que están las partidas, pero el presupuesto no está, no lo enviaron… me parece que sería importante que esto lo analicemos y crear la partida correspondiente, debatirlo en la comisión de economía e incorporarla al presupuesto que debe estar aprobado para que tenga sustento” expresó Clemant.

Esquivel mencionó “Acá lo que tenemos que evaluar si hay una necesidad y urgencia, que en realidad es que un empresario quiere cobrar urgente y sostengo que esta partida se incorpore al presupuesto 2018 y una vez votado, se pague como corresponde”.

Colantonio dijo posteriormente “si las partidas se crean y se incorporan al presupuesto, podrán pagar lo que corresponde, pero estamos tratando una resolución que es para pagar prontamente, mi voluntad como las de todos es que se pague y no seamos ingenuos, porque piden con una resolución legislativa para que se ejecute, creo que debe ingresarse en el presupuesto y que se lleve al seno de la comisión y que una vez aprobado el presupuesto, se efectivice a quien corresponde”.

Redeterminación

En el pleno del debate recordaron que en la última sesión del 2017 el Concejo Deliberante sancionó una Ordenanza que adhiere al Decreto Nacional 691/16, que establece la redeterminación de precios de obras y consultorías realizadas con fondos de Nación.

La iniciativa fue impulsada por el Poder Ejecutivo Municipal, y aprobada por unanimidad en la última sesión realizada en Puerto San Antonio Oeste luego que el intendente renunciara al 20% de la obra a Nación y firmara convenio con Vialidad Nacional por el monto de los cien millones de pesos.