Reclamo Zomo Newen “Nos dejaron afuera de la entrega de terrenos”

La agrupación que está junto al colectivo frente a la municipalidad, señaló que tanto el intendente, funcionarios del ejecutivo y concejales los dejaron afuera del loteo que si va acceder la agrupación “todos por un terreno”.

“Son diez mujeres jóvenes, nos dijeron que no están nuestras carpetas, que se retrasaron y acusaron a compañeras de ocultarlas, es todo mentira, la realidad es que no nos quieren entregar los terrenos porque nos odian esa es la realidad” indicó Lucía Salvaterra quien es la referente de la agrupación “fuimos intimidadas y amedrentadas, solo nos ayudó el presidente del Concejo, después todos nos dan la espalda”.

“Yo se que no les gusta mi presencia, eso me doy cuenta, pero no es para mí, sino para las chicas que desde hace mucho tiempo vienen esperando un terreno” agregó que “estamos dentro de las leyes, no usurpamos, estuvimos a la espera en el colectivo, sin violencia, golpeando puertas, no es justo los que nos hacen, porque solo quieren dividirnos por eso entregan 38 terrenos y no los 48 que deberían hacerlo” añadió que seguirán con las protestas hasta conseguir el acceso a la tierra.

Adhesión

Ante la dura situación que atraviesan muchas familias de nuestra localidad, y entendiendo que es necesario atenderlas de manera urgente, IRREVERENTA COLECTIVA expresa su solidaridad con ZOMO NEWEN, uniéndose para dar fuerza a sus justos reclamos, los cuales no están siendo escuchados como se merecen.

De las 50 familias que iniciaron reclamos porque carecen de una vivienda digna, padeciendo diariamente esta problemática que vulnera los derechos humanos más elementales; sólo 38 están encontrando una salida. Así las 10 jóvenes mujeres de Zomo Newen están siendo nuevamente ninguneadas y maltratadas por un Estado que hace oídos sordos a las necesidades.

Lejos de ser una cuestión de tipo temporal, los testimonios dan cuenta de una situación crítica donde sobre todo, niñxs y mujeres, están sufriendo el destrato de parte de un Estado que les niega el derecho a una tierra, y que permanentemente pone obstáculos, burocratizando el dolor y no encontrando soluciones efectivas, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo.

Entendemos que el derecho al acceso a la tierra para construir la vivienda familiar encierra muchos sentimientos, y que en la complejidad de los tiempos actuales, no pueden dejarse afuera los aspectos culturales, sociales, normativos y económicos. Pero estas familias ya no pueden seguir siendo la espera de políticas ciegas ante necesidades básicas como lo es una tierra para crear cada uno de sus hogares. No pueden ni deben, seguir arrojando a las familias al hambre al frío y a la marginalidad.

Por eso exigimos soluciones rápidas y favorables. El colectivo en el que resisten de manera pacífica es una llamado a toda la comunidad sanantoniense que no puede mirar para otro lado, mientras peligre la salud psicofísica de las familias que más nos necesitan.

La ausencia de políticas habitacionales que den respuesta de manera justa, urgente y transparente a todas estas familias, en relación con el acceso a la tierra, nos hace pensar que la decisión política se juega hoy como un momento de coyuntura, donde estos actores pueden en el presente, desde el Concejo Deliberante, cambiar el rumbo y marcar la gran diferencia. Instamos a aquellos que hemos honrado con nuestro voto, que sean dignos de los cargos a los que fueron asignados y den respuesta a estas familias que no pueden esperar un día más. (1 de agosto de 2019).