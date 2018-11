SAO: realizaron la primera charla de celiaquía en la ESCiMar

Este martes 6 de noviembre, en el ESCiMar de San Antonio Oeste, se llevó adelante la primera charla de celiaquía que fue dictada por la Técnica en Industrias de la Alimentación María Fernanda Iglesias y la nutricionista Lic. Antonella Lo Presti.

Esta convocatoria fue dirigida a elaboradores, fraccionadores, expendedores, transportistas de alimentos y a la población en general.

La técnica en Industrias de la Alimentación Fernanda Iglesias mencionó a este medio, “esta charla surgió porque las personas que realizaron el curso de manipulación de alimento quedaron con la inquietud de que sucedía con los alimentos libres de gluten, más que nada porque hay una ordenanza municipal que va a tratar este tema, las personas que tenemos un familiar celiaco nos preocupa, quien va a controlar entre algunas de las inquietudes” agregó “hay muchas personas que se quieren poner a cocinar para vender y piensa que solamente es cocinar sin harina de trigo y no es así, hay otros procesos que se necesitan controlar.”

“Por esto la charla trata de lo que es la enfermedad celiaquía para que las personas que no tienen familiares o no la padecen, la conozcan. Después la parte de lo que es la aplicación de las buenas prácticas, en una manipulación de alimentos libres de gluten y también se trata la manipulación correcta, para que no haya ninguna contaminación cruzada que enferme a las persona, para cocinar en la casa, saber lo que se vende en un almacén, supermercado o en un restaurant. La información es básica, porque es para todo público, esperamos con ideas futuras poder apuntar a docentes para que se conozca la celiaquía en los colegios, a gastronómicos porque dicen que tienen menú para celiacos, pero en la realidad no se sabe si lo tienen, si se puede controlar o si concurre el municipio para controlar, esto puede encausar daños a las personas con este problema, por eso vamos a dar un panorama de lo que es manipular correctamente un alimento libre de gluten, para no generar ningún tipo de trastornos a las personas con celiaquía”.

“Esto también trata de lo fisiológico, por esto se encuentra presente la Licenciada en Nutrición Antonella LoPresti, quien diserta sobre la enfermedad, los síntomas, tratamiento, diagnóstico. Lo que a mí me toca informar es sobre los alimentos, su manipulación, los rótulos, los logos cuales son los correctos y cuáles no, como hacer nosotros mismo un alimento libre de gluten para inscribirlo en el registro de alimentos para que sea legal y para venderlo como corresponde, por eso se explica cómo se hacen esos trámites que se necesitamos tener en cuenta. Entre los temas que tratamos es la ley nacional, la ley provincial, las ordenanzas y la tramitación de la tarjeta para celiacos.”

“El vivir con celiaquía es complicado, faltan alimentos, he llegado a quejarme a la cadena de supermercados, son productos más caros y bastante elevados en cuestión de precios. Pero como sea, se deben obtener porque las personas los deben comer, es parte de su alimentación, faltan productos por lo que se debe mandar a comprar a otras localidades cercanas, en los viajes uno trata de traer todo lo que uno pueda. Acá es complicado, no es el caso en otras localidades que tienen góndolas completas, con variedad de marcas y los precios son otros, las respuestas ante la falta de estos productos es que no hay muchas personas con celiaquía, la verdad que pienso que somos muchas la población celiaquía en la localidad, pero como no se tiene ofertas se tiene que salir a comprar a otros lados”.

“Esperamos que les sirva la charla, la idea es seguir con esto para poder llegar a entrar a las escuelas porque es una de las partes complicada para los chicos y que los docentes puedan entender que no es no comer un pan o no comer harinas, sino que son otros temas en cuanto a la manipulación o algún tipo de contaminación cruzada”.