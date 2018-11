Aprobaron el aumento del boleto urbano para el ejido sanantoniense

El mismo costará 16 pesos. El último aumento se había dado el 21 de mayo. El boleto estudiantil seguirá en 4 pesos. Así lo determinó la legislatura comunal.

La aprobación salió anoche por mayoría. Votó en contra el presidente del Concejo Deliberante Luis Esquivel que había adelantado previamente su negativa. Se abstuvo el edil Colantonio.

El empresario justificó el planteo por los costos internos que se incrementaron desde mayo a octubre de 2018, porque la empresa debió aumentar la masa salarial más aumento exponencial del precio del combustible que debe hacer frente.

Asimismo, es conocido también el constante aumento de los insumos además de los costos de los repuestos.

Esquivel en su negativa previa mencionó que “Ante esta situación no podemos convalidar un incremento si no se sabe cuál es el costo real por usuario de la prestación del servicio, por lo que no votaré el incremento propuesto” agregó “es imposible determinar la tarifa si no se conoce el valor real del costo de prestación del servicio urbano de transporte público, ya que nunca se conocieron los números de lo que cuesta el servicio así como tampoco la cantidad de boletos que se emiten”.

Nuevo integrante del TCM

El Concejo Deliberante de San Antonio Oeste aprobó por unanimidad la designación del contador Fernando Rodríguez como cuarto integrante del Tribunal de Cuentas Municipal.

Rodríguez integró una terna de postulantes que presentó el Poder Ejecutivo, junto a Herman Reyes y Horacio Roldán.

El profesional nombrado reemplazará a Joaquín Landivar, quien ocupaba ese cargo y recientemente asumió como Secretario de Hacienda municipal.