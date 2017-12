SAO: saltó entre barcos, cayó y tuvo una lesión de consideración

En el sector de los barcos abandonados en la zona de la marea sanantoniense, este fin de semana, un jovencito se largó a jugar entre los mismos y cayó hacia el interior de uno de ellos.

Sufrió una fractura en una de sus piernas y fue asistido por personal de guardavidas y bomberos de San Antonio Oeste, también personal de Prefectura que debieron extraerlo “el año pasado un jovencito también se largó al agua en ese lugar y sufrió 32 puntos de sutura en su pierna porque cayó sobre un chapón” señaló Mauro Scalesa, coordinador de guardavidas de la municipalidad a InformativoHoy.

Luego el joven fue trasladado al hospital donde fue atendido “si no nos enteramos o nadie lo ve sería una tragedia no encontrarlo, deberían cercar ese lugar para que no tengan accesos, cuando vamos advertirlo varios de ellos se enojan y agreden, no entienden que es peligroso” aseveró.

Asimismo Scalesa comentó que durante el fin de semana largo hubo al menos tres personas que sufrieron lesiones en la restinga de Las Grutas, quebraduras en sus miembros inferiores “también el lunes fue un inconveniente con el intenso calor, muchos descompensados, algunos con deshidratación, debieron ser derivados al hospital grutense con la asistencia de los guardavidas”.

Por su parte el director Alejandro Orellano mencionó que “hubo muchos trastornos gastrointestinales e intoxicaciones por alcohol, también un par de personas atendidas por exceso consumo de sustancias prohibidas, además hubo gente que sufrió alergias que fueron atendidos por los profesionales” informó. (Imagen achivo de Ariel Ivan Diaz)