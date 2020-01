Situación de la terminal portuaria “Si esto no repunta, nos vamos a pique” dijo Cullumilla

El sindicalista fue entrevistado por Info 4, dónde detalló algunos aspectos complejos de la situación que vive la terminal portuaria y la baja exportación “si no hay una mejor exportación, esto no repunta, nos vamos a pique, hoy la empresa está ofreciendo retiro voluntario, se han ido al menos cinco compañeros que aceptaron, y no se si alguno más lo hará”.

“La empresa ofrece estos retiros, porque mencionaron que tiene problemas financieros, por el bajo rendimiento en las exportaciones, tendremos solo 25 años y desde el año 2008 que teníamos 140 barcos a 25 y esto quiere decir para ellos que hay mucha gente y por eso ofrece este retiro” indicó Cullumilla.

“Seguiremos conversando a futuro, será un año difícil es para todos, nuestra idea es que también podamos darle a los afiliados lo que corresponde como trabajadores, no vamos a ceder como sindicato, aunque sabemos que estamos todos involucrados en la situación que se vive actualmente” sostuvo.

“El nuevo gobierno nacional recién empieza, esperamos con optimismo que se resuelva de mejor manera la economía que nos afecta, que regresen los reembolsos, podrían ser una solución. Sabemos que los empresarios están buscando operatoria, lamentablemente no tenemos otra cosa hoy que la fruticultura, la pesca no es estable, si seguimos así el panorama no es el mejor” afirmó el gremialista.

“Después del 24 nos sentaremos en paritarias, las posturas de ambos no son flexibles y esperamos que el diálogo sea lo mejor para todos. También esperando que el gobierno nacional salga a mencionar el inicio de paritarias, aunque nosotros debemos empezar a cerrar ahora, no podemos esperar que Nación se decida, esperando que las dos partes podamos ponernos de acuerdo y que sea rentable para el trabajador que permanece”.

“Lo que va a ser esta temporada no es rentable, estamos mal, veremos que va a suceder, pero nosotros tenemos que pensar en las familias, deberemos negociar y cerrar con mejor ofrecimiento, porque lo que nos quieren dar no es lo que pretendemos” finalizó.