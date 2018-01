Sospechoso robo en la Salita Anahí, ingresaron sin forzar aberturas

Esta mañana muy temprano, en calle Tierra del Fuego 1100, cuando ingresó el personal a trabajar, se encontró que le habían sustraído la computadora “trabajó el gabinete de criminalística, la primera impresión en la investigación es que se ingresó con una llave, es la segunda vez que ocurre” señaló el subcomisario Fernández a InformativoHoy.

Dijo además “donde estaba la computadora si rompieron el armario para sacar los elementos de informática” indicó demás que se llevaron una computadora Bangho all in one, una impresora Epson y un viejo monitor Samsung de tubo.

Asimismo la denuncia fue realizada en la mañana de hoy y la brigada de investigaciones está abocada a resolver el caso.

Roban bombas

Dos bombas de extracción del reservorio fueron sustraídos el fin de semana en la zona de la plaza Peirano. Estos elementos eléctricos son de alto HP y tendrían ambas un valor de al menos 40 mil pesos porque son de importantes tirajes. Las mismas estaban en una garita con candado que fue violentado. Se inició una investigación al respecto.