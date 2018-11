Tarjeta Rio Negro Compras “nuestro gobierno está del lado de la gente” dijo Casadei

En la última sesión de la Legislatura, crearon la sociedad anónima para la emisión de las tarjetas de compras o créditos para los estatales. El parlamentario sanantoniense defendió la propuesta del gobierno provincial y respondió a la oposición:

“Dónde dice en el texto que es obligatoria obtener la tarjeta, no es así, no hay ningún tipo de perjuicio para el empleado público, aquí el gobierno provincial solo está interviniendo a favor de la gente donde actualmente está instalado el capitalismo de los grandes bancos, es una contradicción lo que dicen los señores sobre esto, porque la verdad se está creando un nuevo beneficio para los empleados públicos, uno más de este gobierno provincial”.

“Este gobierno lo hará mejor y más beneficiosos esto que se crea para los trabajadores, no como dicen en algún discurso que nos metemos en el negocio de los gremios y las mutuales, en cambio ellos lo que sí deben hacer es mejores beneficios para sus asociados, no entiendo porque les preocupa que los empleados tendrán costo cero con esta tarjeta, con costo cero para el estado, y además menos perjuicio en sus haberes, no le descontarán como lo hacen los bancos actualmente o las financieras, a muchos les quitan hasta un 50% de sus salarios”.

“Existe actualmente en el país una grave situación económica, que tiene de malo consolidar y ayudar a los trabajadores, esta creación de la tarjeta es una medida acertada, sepan que esto es algo más para los un fortalecimiento en sus economías personales, es lo que hace este gobierno, dar respuesta y fortalecer por ejemplo la producción primaria, como ocurrió a en San Antonio cuando se le dio directamente a los trabajadores la ayuda y no a los empresarios o también dando la posibilidad a quienes quieran comercializar sus produtos abrirles las purtas de los mercados como sucedió con los pescadores artesanales. Eso es equiparar a aquellos que tienen menos posibilidades a diferencia de otros”.

“Esta tarjeta estará regida por organismos de control de la provincia interno y externo, entonces me parece que hay discursos que no son válidos, porque dicen las cosas sin pensar en el empleado, que sepan que este gobierno está del lado de la gente, mejorando la calidad de vida y la economía de los trabajadores, es así simplemente”.

