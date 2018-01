Terminal portuaria: “Estimamos que la temporada de este año será igual de mala a la anterior” dijo Cristian López

El gerente de la empresa Patagonia Norte dialogó con InformativoHoy y mencionó que “siempre uno pide más reactivación, es por lo que trabajamos y para ofrecer el servicio óptimo, pero muchas veces la temporada no resiste en por las medidas de fuerza y las presiones gremiales a la que somete el SOPSAO, este último paro no fue incumplimiento de la empresa, todo lo contrario acá no se cumplieron los acuerdos que se firmaron en su momento”.

Mencionó que la exportación no es como antes “se están exportando entre 150 y 180 mil toneladas de fruta a pesar de ello entre trabajo directo e indirecto se genera mucha mano de obra que depende del Puerto” agregó que “también estamos ante la situación de los embarques, se está dejando de lado los buques bodegeros y ahora todo es carga de contenedores, por eso tenemos que estar a la altura de las circunstancias a corto plazo y eso debe llevar una preparación al personal, siempre y cuando no nos pongan palos en la rueda” sostuvo López.

Sobre las paritarias mencionó “nosotros no nos vamos apartar de los números que se manejan a nivel nacional, segundo no atamos el proceso paritario a lo que pueda cerrar los gremios de la fruta, lo nuestro será una discusión dentro de los parámetros que se establezcan en la mesa de negociación, pero con lo que se sitúen en base de lo general del país” aseveró.