Un joven sanantoniense se destacó en Bahía Blanca al salvar la vida de una mujer

Así lo publica el diario digital La Brújula 24 sobre la la historia de Noemí Schwab, quien se desvaneció en la terminal de omnibus el 30 de diciembre y a la que un enfermero le salvó la vida practicándole maniobras de RCP.

La mujer de 64 años se encuentra internada en terapia intermedia del Hospital Municipal y nunca imaginó que “su héroe” trabajaba en Sala 10 de dicho nosocomio, el mismo sector donde se recupera del difícil momento vivido pero que, gracias a la providencial intervención de este joven, quedará en una grata anécdota.

“Me estaba por ir a mi pueblo, estaba esperando el colectivo con mi familia y vi esta situación. Esta mujer estaba saliendo del micro y se descompensó con toda la terminal llena. Escucho los gritos del hijo que pedía un médico. No dudé en ir a ayudarla. Gracias a Dios salió todo bien”, contó Blas Cerro, de 25 años y oriundo de San Antonio Oeste.

Respecto a la importancia de conocer la manera de asistir a una persona en emergencia, Cerro entendió que “estaría bueno que todos se capaciten, hoy hay muchos lugares donde se brindan los cursos gratuitos”.

Pero la sorpresa no terminó allí. Es que en el programa “Tal Cual Es” mientras por una línea telefónica estaba Blas, por la otra apareció la voz de quien está convaleciente: “Estoy muy emocionada y más que contenta. Hoy vivo por él. Quiero felicitarlo y estoy sumamente agradecida”. A lo que el joven le contestó: “Me alegro que se esté recuperando de a poco”.

Por último, la mujer rememoró aquel episodio: “Del momento que me desvanecí no me acuerdo de nada, venía charlando con mi hijo y cuando estaba bajando del ómnibus me agarró un mareo. Luego vi a mi hijo, mucho amontonamiento de gente y en la ambulancia el enfermero me dijo que tenía que hacer público esto por la persona que me salvó la vida”.

Una noticia que acaricia el alma, en medio de la vorágine de una realidad que golpea sin piedad. (Fuente La Brujula 24 de Bahía Blanca)