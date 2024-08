Vecinos de San Antonio Oeste buscan ayuda para mantener subsidios de luz y gas

En la Unidad Básica “Benito Martino” en San Antonio Oeste, se encuentran asistiendo a los vecinos para inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), con el objetivo de no perder los subsidios de luz y gas.

En un contexto económico desafiante, los testimonios de dos personas jubiladas que perciben la pensión mínima reflejan las dificultades que muchos enfrentan.

Eva, una jubilada, compartió su experiencia: “Del gas y la luz anteriormente pagaba lo mínimo, cuatro mil, cinco mil pesos, y de repente me vino cincuenta mil. La luz no tanto, pero el gas es terrorífico. Tuve que pagar las boletas y temo que me corten el servicio. Soy jubilada, pensionada y tengo la pensión mínima. Estamos mal; pienso que tenemos que buscar una solución entre todos. Pienso que entre todos habrá una solución algún día. Nunca me pasó esto, tengo que recurrir al bolsón de mercadería y dependo también de mis hijos y nietos. Hacemos, como quien dice, la olla popular. Es durísimo para quien ya lo pasó anteriormente, y ahora tener que enfrentar esto de grande es muy difícil. Mi marido estuvo en la provincia, pero él falleció y yo quedé con su pensión, que es un poco más de doscientos mil pesos”.

Por su parte, María también comentó su situación: “Vengo por el subsidio para que no me saquen la luz y el gas. Yo cobro muy poco, doscientos treinta mil de jubilación. Trabajé toda mi vida como empleada doméstica, limpiando casas, y nadie me aportó, por lo que no tengo una buena jubilación. De impuestos pago sesenta mil pesos y no me alcanza para comer. Me tengo que estar mezquinando la comida para pagar. Todo es para pagar. Mucha gente ha dejado de comer para pagar los impuestos, a mí también me ha pasado. Vivo con mi nieto, que no ha podido conseguir trabajo. Lo que estamos viviendo en San Antonio es muy difícil. Esta es la segunda vez que lo veo pasar en el país, porque cuando mis hijos eran adolescentes también lo viví. No puedo recibir ayuda de mi familia porque ellos también ganan lo justo y necesario. Los impuestos son impagables y no se puede vivir”.

Estos testimonios ponen de relieve la difícil situación económica que atraviesan muchas personas en San Antonio Oeste, y la importancia de los subsidios para mantener servicios básicos como la luz y el gas. (entrevistas por Valma Astudillo)

