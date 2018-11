Campaña de 3er año del CET32 “Una Biblioteca Para Mi Escuela”

El viernes 2 de noviembre, en la plaza Centenario de San Antonio Oeste, alumnos de 3er año del CET N°32 realizaran la campaña “Una Biblioteca Para Mi Escuela”. Esta es una colecta solidaria con la donación de cada libro se entregará una pastafrola. Estarán de las 14:30 Hs. a 16:30 Hs.

El CET N° 32 es una escuela secundaria técnica con orientación en hotelería y gastronomía.

Los alumnos de 3er año del CET N° 32, Antonella Morales, Fernando Moreno, Martin Flores y María Maidana mencionaron a este medio, “esta iniciativa nace en el aula de los terceros del CET N°32 a quien le planteamos la idea a la profesora Leila Ferreyra, de realizar nuestra propia biblioteca y para que los futuros ingresantes puedan tener libros para leer y para utilizar en las diferentes materias.”

“Nuestra realidad, lo que vivimos como en estos años, como no hay biblioteca, nos tocaba comprar los libros teniendo compañeros que no podían acceder a ellos, teniendo que fotocopiar, con el problema que a veces le faltaban hojas, teniendo dificultades para hacer la tarea. En caso de los alumnos/as del Puerto del Este, no les da el tiempo para ir a comprar la fotocopia, ya que tienen un horario limitado para moverse dependiendo de la Traffic o no tienen colectivos para después regresarse a la casa”.

“Los libros que se necesitan son de las materias comunes, como recetarios de cocinas, geografía, historia, biología, cívica, diccionarios, libros de literatura es decir, novelas, cuentos, relatos por mencionar algunos, en lo posible pedimos que sean actualizados para poder trabajar en el aula. Esperamos que los libros que tengan en sus casa y no lo utilicen, sean donados para nuestro uso cotidiano.”

“La biblioteca esta pensaba dentro de armarios, que tenemos uno en cada aula, lo que se va juntar lo dispondremos en uno o lo repartiremos en todos los lugares posibles.”

“La campaña está pensada para el viernes 2 de noviembre, en la plaza Centenario estaremos de 14:30 a 16:30 horas, con el propósito que nos donen un libro entregaremos a cambio una pastafrola hecha por nosotros en el taller. De esta manera brindamos lo que hemos aprendido en los talleres con el objetivo de tener una biblioteca para los alumnos que ingresen”.

“Esta campaña estará hasta fin de año, las personas que tengan material para donar y puedan ir este viernes pueden acercarse a la escuela secundaria CET N°32 por la mañana o a la tarde, la institución cierra a las 17:40 Hs; lo que se espera es que este proyecto se siga trabajando todos los años para llegar a tener una biblioteca en condiciones.”

“Esperamos que vayan, donen y más que nada que colaboren, además se van a llevar una pastafrola a cambio”.