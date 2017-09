El CAPS Neumivakin realizó una charla educativa sobre diabetes “Elijo estar bien”

Este lunes por la tarde en la Escuela N° 359 se realizó una charla educativa abierta a la comunidad sobre diabetes “Elijo estar bien”, esta fue organizada por el CAPS Neumivakin y a cargo de la Dra. Verónica Luraschi, la enfermera Mónica Manrique, los agentes sanitarios Graciela Álvarez y Silvana Pacheco.

Sobre esta charla abierta a la comunidad sobre diabetes la Dra. Verónica Luraschi, menciono a este medio “estas charlas las venimos haciendo hace años con la enfermera Mónica Manrique, el señor Natalio Mirensky en estos momentos nos acompañan los agentes sanitarios Graciela Álvarez y Silvana Pacheco, siempre tenemos gente que se van sumando a estas charlas y encuentros” agregó que “de lo que hablamos es sobre diabetes, compartimos experiencias con personas que tienen la enfermedad y tratamos de trasmitirle a la comunidad consejos sobre este tipo de enfermedad la cual es crónica es decir prolongada, con la cual el paciente tiene que amigarse, tratar de sumir la enfermedad que no es tarea fácil para algunos y es un enfermedad donde le podemos dar al paciente las herramientas necesarias para que se cuide por eso es importante la información cuando tenemos a la persona frente a nosotros”

“El hecho de conocer la diabetes hace que el paciente la pueda manejar la misma con la guía del profesional y vivir una vida plena, tener una calidad de vida igual a una persona que no tiene diabetes” asimismo añadió “los principales tipos de diabetes son dos la debates tipo 1, la debates tipo 2 y la debates que se presenta durante el embarazo que se llama diabetes gestacional. Esta enfermedad actualmente se considera una epidemia mundial, antes se consideraba epidemia a las enfermedades infecciosas pero al debido al aumento de la prevalencia de diabetes en todo el mundo se la considera epidemia mundial. En la Argentina 1 de cada 10 personas tiene diabetes, el 90% o 95% tiene la tipo 2 y alrededor del 5% la tipo 1, la diferencia entre ellas en la diabetes tipo 2 la persona presenta la disminución de la cantidad de insulina que genera el páncreas y también una alteración de la acción de esa insulina que genera que no actúe como debería, tienen insulina pero no funciona como debería, pero en cambio en la diabetes tipo 1 los pacientes no tienen insulina el páncreas porque no la genera, son los que tienen que inyectarse insulina directamente” sostuvo.

Los síntomas son: orinar más de lo habitual, tener sed excesiva, sentir hambre excesiva, perder peso sin razón aparente, sentir fatiga o cansancio durante el día, visión borrosa, dolor de estómago, vómito o náuseas.

“Cuando vemos que hay interés o hacemos propuestas para dar este tipo de charlas nos presentamos en cualquier lugar, donde nos llamen vamos. Próximamente en noviembre vamos a realizar una jornada ya que el 14 de noviembre es el día mundial contra la diabetes, es cuando más unimos fuerzas para concientizar a la población” aseveró la profesional.