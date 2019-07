Controles a taxis “es necesario resguardar la seguridad de los pasajeros” dijo Hernández

En el día de ayer, tras el secuestro de un taxi el jefe de tránsito señaló “El problema con este vehículo, es con una licencia y los papeles de la misma, además cuando no se presentan a realizar la desinfección correspondiente son multados y por otra parte el juzgado de faltas emitió una orden de secuestro de este rodado en particular porque no estaba clara la documentación y los permisos, por ello se hizo el secuestro” indicó Mario Hernández.

“Aparentemente el conductor compró el rodado y todavía no lo ha declarado, está haciendo transporte ilegal, como justamente es transporte de personas, es necesario resguardar la seguridad de los pasajeros y por ello se actuó en consecuencia” afirmó.

“Compran licencia y no declaran el cambio, lo hacen a nombre de otro y por ello se retiene preventivamente, luego de labrar el acta correspondiente, hasta que el juzgado de faltas decida los pasos a seguir” sostuvo.

“Hay muchos vehículos que no se presentan, se los notifican y al menos seis autos de pasajeros se han dado de baja por no hacer por ejemplo las desinfecciones entre otros. Sabemos que es una herramienta de trabajo y si no se cumple, se corre riesgo y el responsable si pasa algo es el estado también y ante los incumplimientos se labran el acta y se los dejan fuera de circulación” explicó el funcionario.

“Es de Las Grutas el ciudadano, presta servicio en San Antonio. pero hubo notificaciones al respecto y no se han cumplido, entonces se procedió según las leyes y las ordenanzas”.

NdelE: Para preservar la identidad del rodado se cubrió la patente y la identificación del taxi. La imagen pertenece a tránsito municipal.