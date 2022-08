Denuncias en San Antonio Oeste por estafas desde Facebook y WhatsApp

Estos últimos días crecieron las denuncias en la Comisaría 10ma de San Antonio Oeste, porque la modalidad de estafa ha cambiado. Los estafadores toman contacto con las víctimas tras la publicación de una venta o un posteo en redes sociales reclamando por una compra realizada.

De acuerdo a lo manifestado en las denuncias, la modalidad utilizada en estos casos consiste en tomar contacto con las víctimas luego de que estas realizan posteos en redes sociales manifestando la intención de vender un producto o bien realizando un reclamo por una compra ya realizada.

Tras estas publicaciones, los presuntos estafadores se comunican y hacen pasar por compradores, en el primer caso, o representantes del comercio en cuestión, en el segundo.

Con el argumento de realizar la compra del producto ofrecido o de solucionar el inconveniente manifestado, solicitan a las víctimas una serie de datos personales y de sus cuentas bancarias.

Luego de ello, les piden que generen una clave token en un cajero automático, aduciendo que ello es necesario para abonar el precio de la compra o reintegrar el dinero reclamado.

Una vez que esta clave es brindada, los estafadores pueden ingresar a las cuentas y realizar una gran variedad de operaciones, como transferir dinero a otras cuentas, solicitar adelantos de sueldos y contratar préstamos inmediatos, que también son transferidos rápidamente.

También en el Puerto del Este

Una de las denuncias en San Antonio Este indica “realicé una publicación de venta y automáticamente se comunicó una mujer por mensajes de WhatsApp, muy interesada en la compra y luego pasó con el supuesto esposo, el cual me pidió un número de cuenta del Banco Patagonia” mencionó la damnificada en la exposición policial.

“Lo hizo así porque dijo que no podía transferir a la cuenta de ella, me solicitó la mía, pero me pidió el CBU y yo le dije que no se lo doy a nadie, entonces me solicita el alias de mi cuenta, luego de eso supuestamente envió la transferencia y me dice que me dirija al cajero con la tarjeta de débito e ingresé unos números y ahí me di cuenta de la estafa” agrega “por supuesto que no lo hice, le dije que nuestro cajero es muy limitado para operar y me dijo que lo haga en SAO que me depositaba 5000 pesos para la nafta, cosa que no hice y hoy efectúe la denuncia penal y me comunique con el banco”.

