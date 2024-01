Desmienten que Las Grutas esté vacío y que no haya reservas para los próximos meses

El intendente de San Antonio Oeste, Adrián Casadei, dialogó con distintos medios regionales sobre la realidad de la temporada de uno de los parajes favoritos de todos los rionegrinos.

«Lo primero que quiero decir es que estamos muy bien, no es la temporada del año pasado, pero a los pronósticos que teníamos estamos muy bien. Tenemos un 80% ocupación en los hoteles y el puerto esta casi todo ocupado. Lo que cambió es que no hay reservas previas la gente llega un día, pelea el precio y se queda. Hasta acá no nos podemos quejar venimos con una linda y buena temporada. La variedad de precios ha hecho que algunos precios bajen, no es como antes que venían con todo alquilado ahora vienen a buscar alquileres», comentó Casadei.

En relación a lo que se difundió en redes sociales sobre el vaciamiento del paraje comentó: «el daño que una corresponsal y un prestador de Las Grutas le están haciendo al destino es inmenso. Es una mentira absoluta que termina el 31 de enero la temporada. Igual no me extraña del Diario Río Negro, ni de la corresponsal de ese diario, ni de las cuestiones que habla del destino porque lo han hecho siempre. Por eso yo no tengo relación con ese diario y lo he dicho públicamente. No podes decir que en febrero no hay reservas. Dijeron que en enero iba a estar vacío y esta lleno. Está hecho con mala intención y mala fe, lo hacen para perjudicar el destino. Tener que salir a explicar estas mentiras de la corresponsal del Diario Río Negro cuando tendría que hablar de lo feliz que estamos por como nos va en la temporada es tremendo». (fuente El Cordillerano)

NOTA DE REPUDIO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO ANTE NOTICIAS MALINTENCIONADAS

El Municipio San Antonio desmiente y repudia las versiones periodísticas vertidas en uno de los diarios de circulación provincial, y a posteriori replican otros medios.

No nos sorprende que den por terminada la temporada en Las Grutas ya que desde hace tiempo las notas referidas a nuestro lugar son en forma negativa.

Estos dichos son totalmente difamatorios, publicando porcentajes erróneos, sin sustento de veracidad, y que en forma malintencionada desinforman a los lectores.

Aun desconociendo las verdaderas intenciones detrás de estas acciones, señalamos que no vamos a permitir que atenten en contra de cada uno de los actores de nuestro destino turístico (comerciantes, artistas, artesanos, hoteleros, extrahoteleros, etc.)

Por lo antes expuesto desde el Municipio San Antonio informamos que bajo ningún punto de vista Las Grutas cerrará sus puertas el 31 de enero, ratificando nuestro compromiso y trabajo para que toda nuestra Bahía San Antonio siga creciendo. Los esperamos.