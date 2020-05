Editorial: dejar el estancamiento

La causa de los cheques sigue adelante, a pesar de la cuarentena obligatoria en la justicia. La fiscalía trabaja con mínimo personal, pero esta semana avanzó solicitando más datos y pruebas que le acerquen desde la municipalidad.

Hacienda, a través de prensa municipal, mostró por orden del intendente Casadei, el pedido de informes solicitado por la oposición. Allí se observa el proceso del develamiento y la maniobra de como actuaban para obtener rédito del estado, quienes se llevaban los valores, dinero de la comunidad.

En este contexto el FDT insistirá en el pedido de interpelación, algo que desde el oficialismo buscarán evitar. La interpelación es pública, las pruebas deberán mostrarse y además deberá responder preguntas puntuales.

Es por eso que el peronismo se reunió con la contadora municipal esta semana para, que ilustre el informe que presentó ante el Concejo Deliberante, dónde llama la atención varios párrafos del mismo.

Uno de ellos es que recomienda que se incorpore un responsable de en la entrega de pagos y que debería ser un funcionario municipal, quién debe verificar que la identidad del beneficiario, corroborar datos y resguardar la información, porque ahora no hay tal manejo.

La responsable de la contaduría, por ejemplo, tampoco recibe los datos bancarios de dos de los bancos y de los otros debe solicitarlo telefónicamente sin que sean automático, en ambas entidades se toman su tiempo.

Pero las brechas de la secretaría que debe ejecutar la “madre de las ordenanzas”, que es el presupuesto, por el cual se establecen las pautas económicas anuales del estado comunal, no puede tener las faltas según estipula el informe al que tuvimos acceso. Es tiempo de corregirlas.

El anterior Concejo Deliberante amagó durante cuatro años, realizar una ordenanza general de contabilidad y sistematizar el trabajo de la secretaría de hacienda. No sabemos si lo iniciaron, lo que sí sabemos, es que nunca lo presentaron. Algo necesario que era imprescindible tenerlo, que ya con este cuerpo colegiado actual, será difícil de que salga a la luz.

Desde la tercera a la séptima

La bajada náutica, entendemos que no será este año. La tercera bajada ya no es funcional en el verano, evidente en el verano la concentración de personas, no se puede seguir utilizando el lugar más céntrico de Las Grutas para las lanchas.

Si bien la arremetida de los prestadores es entendible, su deseo es romper la estacionalidad y generar movimiento turístico, utilizando un factor como la navegación personal en invierno, también es entendible que el proyecto debe tener los pasos administrativos correspondientes. Aunque a varios de los empresarios no les guste la burocracia, es la realidad.

Lo importante es que se realice una obra de infraestructura, que brinde servicios al turista, algo que en la villa balnearia no se hace desde el 2011 con la Casa de la Cultura o la delegación. Si se remonta unos años atrás, el asfalto y así sucesivamente. Pocas obras en realidad.

Las que se ejecutan actualmente, las cloacas y el hospital son obras públicas provinciales de contenido esencialmente sanitario. Pero para el acceso a playas y su extensión, que es a lo que el turista viene a disfrutar, nada.

Es conocido el conglomerado de opiniones existentes (desde siempre), muchos que no desean que se realicen más infraestructura, lo rechazan, otros que no construyan dentro del casco céntrico, que dañan lo ambiental, otros que deben extender y hacer mayor cantidad, en fin, en un mismo conjunto, las opiniones diversas, esas que nunca terminan de acordar y con ello no se puede concretar absolutamente nada.

Es cierto lo del Consejo Asesor, hay que pensar Las Grutas de los próximos 30 años, pero sin tire y afloje, así no sirve. Se discute, se debate, sin imposiciones, pero con realidades concretas y un fin común, el salir del estancamiento en el que nos encontramos desde hace varios años.