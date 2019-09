El sanantoniense Gabriel Calfín volverá a boxear en Estados unidos en su categoría

Gabriel Puñalef “chilo” Calfín volverá a boxear en el país del norte, el próximo 18 de octubre, en la ciudad de Filadelfia en la mítica Arena 2300 que esa noche tendrá como combate estelar del campeonato mundial de semipesados.

“La primera experiencia fue muy buena, no me pegó mucho el contrincante, la verdad ganó por local, pero no fue contundente, ni nada que se parezca” mencionó el púgil.

“Yo sé que boxeé contra un favorito, pero ahora no tengo el rival definido, pero voy a pelear con mi peso, hay muchos que quieren subirse al ring a probarse conmigo y me parece que eso lo que es importante, yo no elijo, sino los manager, de todos modos no estoy en edad de elegir, sino el que venga lo voy a enfrentar” comentó Cafín.

“Son dos motivos que no peleo en el país, no hay rivales de mi peso que uqieren enfrentarse con un zurdo y además son campeones en su mayoría que buscan otro horizonte, pero viendo el boxeo internacional donde ya tengo experiencia estamos lejos de la categoría de los norteamericanos” aseguró el chilo.

“Me he ganado un respeto ante muchos, por eso me convocan a pelear, es como pasaba con mi papá, el ‘puma’ tenía un renombre nacional, pero no se tomaba dimensión acá, de cómo era él como boxeador” sostuvo.

“Estoy preparando un pupilo y va a ser un gran boxeador, tiene futuro y creo que es una continuidad que esperamos tenga el boxeo sanantoniense” finalizó el boxeador.