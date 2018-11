Esquivel adelantó que no voatará incremento de boleto de transporte urbano

El Presidente del Concejo Deliberante Luis Esquivel expresó que no votará el incremento del transporte urbano en San Antonio Oeste, actualmente establecido en 14 pesos, que se encuentra en tratamiento desde hace un par de meses en el cuerpo deliberativo.

Esquivel señaló que “es imposible determinar la tarifa si no se conoce el valor real del costo de prestación del servicio urbano de transporte público, ya que nunca se conocieron los números de lo que cuesta el servicio así como tampoco la cantidad de boletos que se emiten”.

El Presidente del Deliberante local manifestó que “a mediados de octubre y ante el incremento que fijó el gobierno provincial para la tarifa Las Grutas – San Antonio se solicitó una reunión con el Subsecretario de Transporte de la Provincia a fines de evaluar en forma integral los costos que tienen la empresa para prestar tanto el servicio urbano como interurbano, pero nunca tuvimos respuesta”.

“Ante esta situación no podemos convalidar un incremento si no se sabe cual es el costo real por usuario de la prestación del servicio, por lo que no votaré el incremento propuesto” concluyó Esquivel.

El posible incremento fue tratado ayer en la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda y aprobado por mayoria con los votos positivos de las concejales Spósito y Mereles, el voto negativo de Esquivel en minoría mientras que el concejal Colantonio, quien preside dicha Comisión, se abstuvo por razones éticas por su relación laboral con la empresa prestadora del srevicio.

Vecinos de Las Grutas reclaman al Deliberante por espectáculo anunciado en el Polideportivo

El grupo de vecinos autoconvocados de Las Grutas solicitaron por nota al Concejo Deliberante que intervenga en la cesión del Polideportivo del balneario para la realización de un espectáculo de tango organizado por ETI –Encuentro Tanguero del Interior- anunciado para mediados de este mes.

El planteo, firmado por una decena de personas, apunta a que el cuerpo legislativo presente un pedido de informe para esclarecer el mecanismo que se utilizó para habilitar el uso del estadio.

Fundamentan el reclamo en que no se estaría cumpliendo la normativa específica, como la Ordenanza 2401/05, que “reglamenta las condiciones en que las instituciones y personas privadas pueden realizar sus actividades en dicho Polideportivo”.

Sostienen que el Artículo 1 establece que las instituciones deportivas, culturales, artísticas privadas deben “presentar a la Dirección de Deportes Municipal, una carpeta descriptiva de las actividades a desarrollar, acompañada de fotocopias” de los documentos “de cada uno de los profesores responsable y póliza de seguro por accidentes que cubra la totalidad de la integridad física de cada uno de los integrantes que participen en las disciplinas a practicar o ejecutar”.

Tampoco, agregan, se cumpliría la Ordenanza 5208, que expresa que cuando se soliciten las instalaciones para un espectáculo con so sin fines de lucro “la solicitud y el canon abonado serán evaluados por el Poder Ejecutivo Municipal ad referéndum del Concejo Deliberante”.

“Se desconoce quién autorizado a realizar dicho evento, no se acredita comprobante de haber abonado el canon correspondiente”, advierten.

También aseguran que se desconoce “el convenio que han realizado para realizar mejoras edilicias (arreglo del piso) en contraposición por el canon ya que el mismo no ha pasado por el Concejo Deliberante”.

Asimismo resaltan como “más preocupante” aún, es que tres miembros del ETI “tienen llave del Polideportivo”, quienes realizaron arreglos en el piso.

Finalmente los vecinos piden “se nos informe quien es el responsable de todas las irregularidades”, y “porqué se sigue concesionando la confitería-parrilla” aledaña al recinto “cuando existe una morosidad de tasas del concesionario”.