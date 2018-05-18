Firmarán para el inicio de la Escuela de Arte Popular en San Antonio Oeste

EL INTENDENTE MUNICIPAL LUIS OJEDA JUNTO A LA DIRECTORA DE CULTURA MARCELA DODERO MANTUVIERON UNA REUNION EL DIA MARTES 15 DE MAYO CON JUAN CARLOS ECHEVERRÍA Y RICARDO CASANOVA COORDINADORES DEL PROGRAMA ESCUELA DE ARTE POPULAR DEPENDIENTE DEL IUPA.
SE INFORMO ACERCA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA QUE SE PONDRÁ EN MARCHA EN NUESTRA LOCALIDAD EN EL MES DE AGOSTO Y ESTARÁ DESTINADO A JÓVENES DE 13 AÑOS EN ADELANTE INTERESADOS EN EL ARTE.
EL DÍA 24 DE MAYO EN LA SEDE DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO PATAGONICO DE LAS ARTES, EN GENERAL ROCA SE FIRMARA EL CONVENIO MARCO CON INTENDENTES DE LOCALIDADES DE LA PROVINCIA INCLUSIVE NUESTRA CIUDAD Y CON LA PRESENCIA DEL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO.