Heladas: el cuidado de las plantas por un profesional de San Antonio Oeste

Dialogamos con el ingeniero Walter Piedrafita quien comentó sobre distintos aspectos a tener en cuenta en esta temporada. “Para plantar, en realidad, cualquier planta de un vivero pueden trasplantarse o bien colocarla en una maceta durante todo el año, en cualquier estación, también están plantines y bulbos para plantación de esta época y se puede encontrar comercialmente” agregó “sobre el tema de las heladas es elegir primero las que son más sensibles a las mismas, temperatura bajo cero la puede matar, si hay heladas perdurables el cuidado debe ser mayor, por eso existen mallas antiheladas, pero si tenemos plantas que son muy sensibles, siempre es mejor, para esta zona del país, que se planten en macetas para ponerlas a reparo, donde soporte la cantidad de frío ambiente y durante el día si la podemos sacar al sol mejor, sino la dejamos en un sitio con buena luz”.

“Las que son sensibles a las heladas, son las carnosas y que no tenga tallos muy leñosos y las que son tropicales obviamente también son pasibles de sufrir, por eso cuando compramos las plantas debemos asesorar, porque también afecta a las mismas el viento seco del oeste, porque la verdad muchos se llevan las plantas, porque les gusta visualmente o le recomendaron, la verdad es importante conocer para eso hay que asesorarse” sostuvo.

“Sobre las podas, aquellos árboles que están en veredas no deben cercenar las ramas, no es recomendable, aquí cualquiera agarra la motosierra y corta, no es así, no significa que en algún invierno, generalmente los meses de poda es junio o julio, se corte una rama que moleste un cable, transeúntes o autos, en este sentido solo debe hacerse la corrección, en cambio en los frutales sí por ejemplo se les corta la copa para que tengan mejor entrada de sol por ende del calor. En el caso de las rosas es muy útil podarlas, a medida que se va avejentando la planta, produce menos flores y cuanto más brote nuevo tenga más flores produce, por eso no dejarla crecer sin quitarle las viejas ramas” afirmó.

“Sobre los trasplantes de las plantas, deben ponerla en un lugar definitivo, si no querés perder la planta se hace los trasplantes y se debe hacerla en junio o julio, hablando de plantas pequeñas, no así los árboles porque lo que ves arriba de rama lo tenes de raíces y no el 100% de las plantas se adaptan, y si son de hojas perennes es imposible, se van a secar” aseveró el profesional.